Як пози для сну найнебезпечніше для тіла - відповідь фахівця / ua.depositphotos.com

Є певний перелік найнебезпечніших поз для сну. Про це повідомляє експерт і фахівець з фізичного розвитку дітей і дорослих Артем Ранюшкін, повідомляє портал URA.

За його словами, найнебезпечніше спати на боці або на спині з подушкою під головою. Така поза провокує перекіс таза і сколіоз, а також небезпечна зміною прикусу і сприяє сточування зубів.

"Найпопулярніші пози - на боці або на спині з подушкою під головою небажані для постійного сну. Тіло швидко "запам'ятовує" зручне для нього положення", - зазначив експерт.

Під час сну на боці щелепа "від'їжджає" в сторону. І саме через це сточуються зуби, сильно перенапружуються жувальні м'язи, і, в кінцевому підсумку, утворюються "клацання" в щелепи.

Ранюшкін вважає, що спати на спині без подушки теж не варто — так щелепа "провалюється". "Якщо ж ми кладемо на подушку тільки голову, то щелепа, навпаки, "виїжджає" вперед. З часом це положення фіксується, через що обличчя і прикус змінюються", — пояснив експерт.

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Як резюмував медик, для безпечного сну потрібна велика подушка, на яку потрібно лягти спиною так, щоб вона захоплювала поперек і йшла до голови, а нахил тіла був близько 45 градусів.

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Нагадаємо, раніше група вчених з Університету Квінсленда (Австралія) в результаті досліджень прийшла до висновку, що міцний сон захищає організм людини від зараження хвороботворними мікроорганізмами, до яких відносяться віруси, бактерії і гриби.

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