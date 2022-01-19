УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

Як правильно їсти і зберігати сир - коментар дієтолога

19 січня 2022, 03:38

Дієтолог Тетяна Розумовська стверджує, що зазвичай напівтверді або тверді сири зберігаються в холодильнику близько двох тижнів (якщо вони упаковані).

Сир
Як правильно їсти і зберігати сир - коментар дієтолога / ua.depositphotos.com

Сир-відмінний спосіб зміцнити зуби і вгамувати голод. Про це відомий лікар-дієтолог Тетяна Розумовська розповіла в коментарі "РИА Новости".

За словами лікаря, в ста грамах пармезану близько 35 грамів білка, а в Гауді — 23 грами. Для порівняння: в сирі білка в два рази менше — 10-13 грамів, і навіть в яловичині і баранині — 18-20 грамів на сто грамів продукту.

"Білок - основний "будівельний" матеріал для організму. Перші ознаки його нестачі - набряки на обличчі і набряки ніг, часті застуди, слабкість і стомлюваність. Якщо не звертати увагу на ці "дзвіночки", наслідки можуть бути більш серйозними. У добу дорослому, чия фізична активність не дуже висока, за даними ВООЗ, потрібно 45-55 грамів білка, тому корисно включати сир в раціон", — говорить Разумовська.

Дієтолог стверджує, що зазвичай напівтверді або тверді сири зберігаються в холодильнику близько двох тижнів (якщо вони упаковані), але є сорти, які лежать до чотирьох місяців — гауда, голландський, масдам, Російський. Термін" життя " пармезану - до півроку.

М'які сири, наприклад, камамбер, каже дієтолог, потрібно з'їдати якомога швидше - за сім-десять діб. Але з цим можна впоратися, за словами Розумовської, якщо помістити сир в морозилку (і таким чином зберігати продукт терміном до трьох місяців).

Реклама

читайте такожЧи можна сир їсти кожен день - відповідь дієтолога

Нагадаємо, раніше людям з підвищеним артеріальним тиском і слабкими судинами лікарі порадили уникати підйому важких гантель або гир.

Дієтолог проекту Natures Aid Дженні Логан назвала овоч, сік якого потрібно пити натщесерце проти високого тиску.

viber
здоров'я сир організм
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У лютому Україну накриє аномальна погодаУ лютому Україну накриє аномальна погода Сало і м'ясо рекордно дорожчають: українцям назвали нову цінуСало і м'ясо рекордно дорожчають: українцям назвали нову ціну Морози протримаються до Великодня: синоптик розповів про морозну весну 2022Морози протримаються до Великодня: синоптик розповів про морозну весну 2022 Прикмети на Водохреща 19 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на Водохреща 19 січня: що не можна робити і як не потрапити в біду Доставка газу: українцям пояснили, як знизити платіжки та чи можна не платитиДоставка газу: українцям пояснили, як знизити платіжки та чи можна не платити
04:05

Дієтолог розкрила неймовірну користь квашеної капусти: їсти її можна не всім

03:38

Як правильно їсти і зберігати сир - коментар дієтолога

03:10

Залучите біди і сварки: коли не можна прибирати в будинкуВідео

02:29

"З Водохрещем!"- листівки, душевні привітання і картинки до світлого свята

01:43

Надя Дорофєєва розпласталася на пляжі і показала свій ідеально засмаглий "персик"

Реклама
01:02

Гастроентеролог назвала корисну ранкову звичку

00:51

Прикмети на Водохреща 19 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:48

Зірка Сватів зачарувала атмосферними фото з сином і чоловікомФото

00:37

Будуємо плани правильно: лайфхак, який допоможе домогтися всього на світі

18 січня, вівторок
23:55

Водохреща-2022: кому категорично не можна занурюватися в ополонку та як не захворіти

23:24

Потужна атака хакерів на держсайти: з'ясувалися нові подробиці

23:04

В Україні різко подорожчають пластикові пакети в супермаркетахВідео

22:45

Трагедія під Черкасами: у холодильній камері знайшли тіла працівників

22:10

"Кошмарять": боксер Усик розповів про свої поїздки до окупованого Криму

21:54

"Кілька років зустрічалася з вбивцею": під Тернополем чоловік жорстоко зарізав дівчинуВідео

21:30

Населення України вкотре скоротилося: свіжі дані Держстату

21:25

Росія може в будь-який момент напасти на Україну - Білий дімВідео

20:53

Під Києвом продають замок в готичному стилі: йому ніколи не буде потрібен ремонт - фотоФотоВідео

20:44

Згвалтував і по-звірячому бив: в Івано-Франківській області рецидивіст вбив 9-річну дівчинкуВідео

20:37

Рада так любов: названі кращі пари за знаком ЗодіакуВідео

Реклама
20:36

Виховательці садка загрожують проблеми через фейковий COVID-сертифікат

19:58

У центрі Києва продають квартиру-палаццо за 1 млн доларів - у мережі її розкритикувалиФотоВідео

19:49

Водохреща на Донбасі: окупанти готують провокаційний обстріл вірянВідео

19:31

Страшна пожежа на Чернігівщині: загинули троє дітей п'яти і чотирьох роківВідео

19:30

Жорстоко били і погрожували закопати: під Запоріжжям трапилася трагедія з 14-річним підліткомВідео

19:29

МЗС про агресію Росії: українці перемагають, коли "тримають голову холодною"Відео

19:22

РФ ставить ультиматум, а Захід не поспішає з ударом у відповідь: чим небезпечна ситуація для УкраїниПогляд

19:12

Прогноз магнітних бур на лютий 2022: коли потрібно подбати про тискВідео

19:11

Чоловік Маші Єфросиніної побився заради неї з 12 молодикамиВідео

19:07

Гороскоп на завтра, 19 січня 2022: Близнюкам – суперники, Терезам - спокуси, Козерогам - ворогиВідео

18:53

Фермер із Закарпаття по всьому світу купив сотню оленів, щоб поповнити фауну лісу КарпатВідео

18:52

Тиск на Україну та реалізація "Мінська" щодо Донбасу: у Росії вибухнули вимогою до СШАВідео

18:43

Німеччина не постачатиме зброю Україні: Шольц має намір зупинити РФ за допомогою дипломатіїВідео

18:19

Ціни на газ в Україні вбивають скляну галузь - 12 тисяч людей під загрозою безробіттяВідео

18:11

На голлівудську актрису напав ведмідь на знімальному майданчику

18:07

Люди боялися підійти: у Чернівцях посеред вулиці знайшли справжнього пітонаВідео

18:07

Грошова удача і будинок повна чаша: топ-4 знака, які в рік Тигра не будуть ні в чому собі відмовлятиВідео

17:44

Український шоумен Анатолій Анатоліч став жертвою американських бездомних

17:40

Україна та НАТО - учасники перемовин щодо безпеки: США назвали Росії умовуВідео

17:31

"Я - звичайний, а ти - конкретний": Гордон і Комаровський обмінялися компліментамиВідео

Реклама
17:19

Як прибрати жировик на обличчі в домашніх умовах і у косметолога

17:09

Комаровський назвав ліки, які повинні бути в домашній аптечці

17:06

Погода зовсім нікуди: диспетчери розвертають літаки з Києва до Львова

17:02

Британія доставила озброєння в Україну в обхід Німеччини: в МЗС роз'яснили плутанинуВідео

16:59

72-річну Аллу Пугачову жорстоко розкритикували за невдале селфі

16:42

Прикмети на 20 січня: що не можна робити в день Іоанна і як не потрапити в бідуВідео

16:31

Moderna розробляє єдину вакцину від грипу та COVID-19: коли вона з’явитьсяВідео

16:29

"Готові до серйозного діалогу": Німеччина закликала РФ забрати війська від українського кордонуВідео

16:26

Залишила дитину в горах сміття: у Запоріжжі померло немовля, якого мати кинула в гостях

16:10

Кармічні вузли змінюють знак на півтора року: Левам - успіх у кар'єрі, Терезам - великі гроші, Козерогам - любовВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти