Як правильно їсти і зберігати сир - коментар дієтолога / ua.depositphotos.com

Сир-відмінний спосіб зміцнити зуби і вгамувати голод. Про це відомий лікар-дієтолог Тетяна Розумовська розповіла в коментарі "РИА Новости".

За словами лікаря, в ста грамах пармезану близько 35 грамів білка, а в Гауді — 23 грами. Для порівняння: в сирі білка в два рази менше — 10-13 грамів, і навіть в яловичині і баранині — 18-20 грамів на сто грамів продукту.

"Білок - основний "будівельний" матеріал для організму. Перші ознаки його нестачі - набряки на обличчі і набряки ніг, часті застуди, слабкість і стомлюваність. Якщо не звертати увагу на ці "дзвіночки", наслідки можуть бути більш серйозними. У добу дорослому, чия фізична активність не дуже висока, за даними ВООЗ, потрібно 45-55 грамів білка, тому корисно включати сир в раціон", — говорить Разумовська.

Дієтолог стверджує, що зазвичай напівтверді або тверді сири зберігаються в холодильнику близько двох тижнів (якщо вони упаковані), але є сорти, які лежать до чотирьох місяців — гауда, голландський, масдам, Російський. Термін" життя " пармезану - до півроку.

М'які сири, наприклад, камамбер, каже дієтолог, потрібно з'їдати якомога швидше - за сім-десять діб. Але з цим можна впоратися, за словами Розумовської, якщо помістити сир в морозилку (і таким чином зберігати продукт терміном до трьох місяців).

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