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Як правильно прати кросівки вручну: 5 кроків для ефективного догляду за взуттям

1 липня 2022, 03:45

Правильне прання кросівок допоможе довше зберігати їх в ідеальній формі. Щоб не допускати помилок і не зіпсувати взуття, варто дотримуватися низки правил.

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Як правильно прати кросівки вручну – 5 кроків/ ua.depositphotos.com, Instagram

Кросівки – це вірний супутник більшості з нас, який виручає в будь-яку погоду і в різних обставинах. А так як сучасна мода робить можливим носити їх як зі штанами, так і з сукнями, спідницями, шортами тощо, то таке взуття стає просто незамінним у гардеробі.

Та є і негативна сторона – через часте носіння наші кросівки швидше брудняться, ніж інші види взуття. Тому й потребують регулярного й ретельного очищення.

Раніше ми розповідали, як правильно прати кросівки у пральній машині, щоб не нашкодити їм і зберегти їх цілими. Та через ряд протипоказань, які ми згадували у попередній статті, не усі кросівки можна кидати у пральну машину – деякі це може просто безповоротно зіпсувати. Тому давайте розберемося, як правильно прати кросівки вручну.

1. Підготуйте "інструменти"

Вам знадобиться зручна ємність з достатньою кількістю теплої, але ні в якому разі не гарячої води. Також візьміть миючий засіб і не дуже жорстку щітку. При цьому на щітку зверніть особливу увагу – якщо вона буде більш жорстка, то може пошкодити поверхню матеріалу.

Підошву можна ефективно очистити за допомогою старої зубної щітки.

2. Підготуйте кросівки до процедури

Із взуття потрібно вийняти устілки і шнурки, які випрати вручну окремо від кросівок. Очистити підошву від налиплого бруду і дрібних камінчиків (можна за допомогою зубочистки).

3. Обережно почистіть кросівки щіткою

Змочивши щітку в мильному розчині, почистіть нею ваше взуття. При цьому варто бути обережними з делікатними елементами на кросівках (бусинками, пайєтками та іншими наклеєними частинами). Після чищення прополосніть кросівки водою.

4. Сушити кросівки лише за кімнатної температури

Як би терміново не потрібні були вам ці кросівки, краще не ризикувати і не ставити їх поближче до штучних джерел тепла, наприклад, батареї. Також не можна сушити їх феном – такого ставлення вони точно не оцінять.

5. Обробіть кросівки брудо- і вологовідштовхуючим засобом

Також для збереження тривалої свіжості краще обробити внутрішню поверхню кросівок спеціальним антибактеріальним дезодорантом для взуття.

Як прати сітчасті кросівки вручну

Сітчасті кросівки досить зручні, і вони стають особливо незамінними у літню спеку, адже дозволяють нозі краще дихати. Але от доглядати за ними не так просто.

Такий вид взуття частіше брудниться, і бруд осідає під сіткою. Щоб він не накопичувався у важкодоступних місцях, чистити кросівки потрібно регулярно.

Такі моделі краще не довіряти пральній машинці й очищати вручну. Для цього у теплу воду потрібно додати гель для миття посуду, і потім цим розчином помити сітку. При цьому варто використовувати м’яку губку чи щітку, щоб не пошкодити делікатний матеріал.

Щоб почистити підошву, використайте звичайну стару зубну щітку. Також краще починати чистити таке взуття саме з підошви. Якщо зробити навпаки, поки ви будете чистити верхню частину, бруд знизу може повільно "перекочувати" по всьому кросівку.

Як прати шкіряні кросівки вручну

Тут можна дотримуватися зазначено вище алгоритму. Проте не варто надовго залишати таке взуття у воді, щоб воно не розмокло занадто сильно і не втратило свою форму. Також замість нежорсткої щітки можна використовувати шматок тканини.

Як прати кросівки із замші вручну

Якщо ваше взуття виготовлене повністю із замші, чистити його потрібно спеціальною щіткою, яка призначена саме для цього матеріалу. Кросівки потрібно протерти сумішшю води і спирту, і після цього почистити щіткою. Ті місця, у яких бруд занадто сильно в’ївся, можна обробити оцтом.

Закінчуємо таку "банну процедуру" для ваших кросівок промиванням у чистій воді, протираючи їх при цьому тканинною серветкою або якоюсь тканиною. Після цього ставимо сушитися.

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