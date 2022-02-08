Як приготувати корисний бутерброд - коментар дієтолога / УНІАН

Є певний рецепт бутерброда, який буде корисний для тіла. Про це розповіла відомий лікар-дієтолог і гастроентеролог Нурія Діанова в інтерв'ю Радіо Sputnik.

За словами фахівця, при приготуванні цієї закуски потрібно використовувати чорний хліб і додавати більше овочів. Хліб можна замінити не тільки на чорний, але на сірий або цільнозерновий, а зверху класти будь-який білково-жировий продукт на зразок ковбаси або сиру. У бутербродах також не вистачає клітковини, зазначила вона.

"Головне розуміти: щоб зробити бутерброд реально корисним, треба до умовних 100 грамів бутерброда додавати ще 100 грамів овочів або фруктів, а краще — 200 грамів. Тобто клітковини має бути в два рази більше, ніж інших інгредієнтів", - розповіла експерт.

До того гастроентеролог і кандидат медичних наук Сергій Вялов говорив про небезпеку продуктів, які люди звикли споживати під час сніданку. Він особливо зазначив, що бутерброди з сиром і маслом негативно позначаються на роботі серця і підшлункової залози.

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