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Як зняти головний біль напруги, якщо немає таблеток: дієві поради лікаря

31 березня 2022, 03:25

Медик навела вправи, які також допоможуть позбутися від головного болю.

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Як зняти головний біль, якщо немає ліків / clutch.ua

Стрес під час війни прямо впливає не тільки на психічне здоров'я. Його наслідки можуть проявлятися і на фізичному рівні. Зокрема, може з'явитися запаморочення, безсоння або сильний головний біль. Лікар-невролог Ісак Валерія розповіла, як зняти головний біль напруги.

"Маємо два випадки: або типовий головний біль напруги (самостійна або в складі тривоги/панічної атаки), або збільшення частоти і інтенсивності нападів мігрені", - пояснює фахівець.

Які можуть бути передумови?

Постійний стрес і невідомість в майбутньому.

Напруга м'язів шиї - цілодобове читання новин зі смартфона ("текстова шия"), ночівля в незручному положенні, постійні переїзди і тривале збереження однієї пози.

Гіпоксія - брак свіжого повітря теж може бути причиною головного болю. Особливо актуально для тих, хто постійно в укриттях, не може вийти на вулицю.

Якщо це головний біль напруги (ГБН), тоді біль тисне, ниє, має переважно двосторонній характер. Можлива стріляючий односторонній біль, і тоді вона чітко поєднується з напруженими і хворобливими шийними і краніальними м'язами з тієї ж сторони.

Якщо це мігрень, біль частішає і стає сильнішою. Гірше реагує на звичайні анальгетики (тут загроза зловживанням ліками).

Як допомогти?

Робити вправи для шийного відділу. Хоча б раз на день. Виділіть кілька хвилин-цього буде достатньо. Перестаньте читати новини зі смартфона. По можливості виходьте на вулицю кожен день, особливо перед сном. Регулярно провітрюйте приміщення, щоб був постійний потік свіжого повітря. Робіть масаж на хворобливих точках. Особливо в завушному ділянці і в нижній частині потилиці. Також можна використовувати знеболюючі гелі або креми.

Якщо шукаєте таблетки, то підійдуть:

  • Ібупрофен 200-400 мг.
  • Парацетамол-500 мг.
  • Німесулід 100 мг.
  • Можливі Комбіновані анальгетики:
  • цитрамон (кофеїн + парацетамол + ацетилсаліцилова кислота).
  • Доларен (диклофенак + парацетамол).

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війна в Україні здоров'я головний біль
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