Як пов'язана смертельна доза алкоголю для людини з його настроєм-коментар експерта / ua.depositphotos.com

Існує зв'язок між тим, яка доза випитого алкоголюя може стати для людини смертельною, і настроєм, в якому в момент вживання спиртного. Про це в коментарі порталу Ura розповів фахівець у галузі епідеміології та медичної статистики та професор Ігор Гундаров.

За його словами, летальна доза для випиваючого спиртне в пригніченому стані стає менше на 30-40%.

"Ми оцінювали в суспільстві рівень безвиході щодо самогубств, агресивності і вбивств. І я ввів поняття агресивно-депресивний синдром, коли ці прояви разом. Як відбувається алкогольне отруєння при одній і тій же дозі вживаного алкоголю, якщо цей агресивно-депресивний синдром зростає? Виявилося, що в ситуації, коли люди п'ють від туги, смертельна доза знижується на 30-40%, тобто, можна померти при дозі, яка в звичайному, нормальному стані переноситься легко", — заявив лікар.

Коли ж ситуація зворотна - людина Весела, випиває в піднесеному настрої і хорошому настрої, — ситуація також змінюється в інший бік — стійкість організму підвищується на ці ж 30-40 відсотків, зазначив Гундаров.

Спеціаліст порадив враховувати даний фактор і намагатися пити спиртне лише в радісні моменти свого життя.

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