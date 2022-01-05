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Як пов'язана смертельна доза алкоголю для людини з його настроєм-коментар експерта

5 января 2022, 04:31

Професор-фахівець Ігор Гундаров порадив враховувати конкретний фактор і намагатися вживати спиртні напої виключно в радісні моменти свого життя.

Спиртне
Як пов'язана смертельна доза алкоголю для людини з його настроєм-коментар експерта / ua.depositphotos.com

Існує зв'язок між тим, яка доза випитого алкоголюя може стати для людини смертельною, і настроєм, в якому в момент вживання спиртного. Про це в коментарі порталу Ura розповів фахівець у галузі епідеміології та медичної статистики та професор Ігор Гундаров.

За його словами, летальна доза для випиваючого спиртне в пригніченому стані стає менше на 30-40%.

"Ми оцінювали в суспільстві рівень безвиході щодо самогубств, агресивності і вбивств. І я ввів поняття агресивно-депресивний синдром, коли ці прояви разом. Як відбувається алкогольне отруєння при одній і тій же дозі вживаного алкоголю, якщо цей агресивно-депресивний синдром зростає? Виявилося, що в ситуації, коли люди п'ють від туги, смертельна доза знижується на 30-40%, тобто, можна померти при дозі, яка в звичайному, нормальному стані переноситься легко", — заявив лікар.

Коли ж ситуація зворотна - людина Весела, випиває в піднесеному настрої і хорошому настрої, — ситуація також змінюється в інший бік — стійкість організму підвищується на ці ж 30-40 відсотків, зазначив Гундаров.

Спеціаліст порадив враховувати даний фактор і намагатися пити спиртне лише в радісні моменти свого життя.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, вчені знайшли харчову добавку - "вбивцю" похмілля. Виявляється, звичайна харчова добавка може "вбити" похмілля чи не наповал.

Також були названі 5 найкращих способів запобігти похмілля. Є стратегії, які люди можуть використовувати, поки п'ють спиртні напої. Ті допоможуть їм уникнути похмілля.

Пізніше вчені з Університету Глазго встановили - вживання вина замість пива або будь-яких міцних спиртних напоїв дає корисний ефект для організму.

viber
здоровий спосіб життя організм спиртне алкоголь
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