Як пов'язано вживання сиру і профілактики інфаркту - коментар дієтолога

Як пов'язано вживання сиру і профілактики інфаркту? / УНІАН

Щоденне вживання жирного сиру знижує ризик розвитку інфаркту. Про це заявив відомий дієтолог і доктор медичних наук Михайло Гінзбург, повідомляє портал "ФАН".

Фахівець пояснив, що в молочних продуктах міститься велика кількість метіоніну, який нормалізує жировий обмін і відновлює стінки судин.

"У невеликій кількості міститься пентадецилова кислота, чим її більше в крові, тим менше індекс маси тіла і вище вміст хорошого холестерину", ‒ говорить Гінзбург.

Дієтолог також зазначив, що п'ятивідсотковий сир багатий також вітамінами А і D.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що є певна кількість "корисних" продуктів, які легко можуть нашкодити організму. Про це розповів лікар-дієтолог Євген Арзамасцев.

За його словами, небезпеку може становити риба тунець. Протягом життя вона накопичує важкі метали, в тому числі ртуть.

"Важливо розуміти, що тунець - це велика риба, з великим терміном життя. А чим довше живе риба, тим більше шкідливих компонентів вона може накопичити", - повідомив Арзамасцев.