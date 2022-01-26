Як пов'язані білки в крові і старіння організму - відповідь вчених / ua.depositphotos.com

Тривалість життя залежить від двох білків крові. Про це повідомляється в статті, яка була опублікована в журналі Nature Aging з посиланням на нове дослідження вчених з Единбурзького університету в Шотландії.

Фахівці проаналізували результати шести великих генетичних досліджень, присвячених старінню людини. Серед 857 сполук вчені знайшли два, які мали значний негативний вплив на різні вікові показники. Люди, які успадкували ДНК, що сприяє підвищеному рівню білків, мали більш коротку тривалість життя, ніж інші.

Один з білків називається аполіпопротеїном (а) (LPA), виробляється в печінці і, як вважається, відіграє важливу роль у згортанні крові. Високий рівень LPA пов'язаний з високим ризиком атеросклерозу - стану, при якому артерії забиваються жировими сполуками. Другий білок, молекула адгезії судинних клітин 1 (VCAM1), знаходиться на поверхні ендотеліальних клітин — одноклітинного шару, який вистилає кровоносні судини.

Дослідники стверджують, що препарати, які використовуються для лікування захворювань через зниження рівнів LPA і VCAM1, можуть, в певних випадках, покращувати якість і тривалість життя.

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