Як пов'язані кофеїн і хвороба Паркінсона - відповідь дослідників/ ua.depositphotos.com

Вчені провели дослідження і прийшли до несподіваним висновкам про корисні властивості кофеїну. На їхню думку, регулярне вживання кави здатне знизити ризик розвитку хвороби Паркінсона. Про це повідомляє британське видання Express.

При вищевказаної хвороби частини мозку поступово пошкоджуються протягом багатьох років. Це викликано втратою нервових клітин в частині мозку, званої чорною субстанцією, яка відповідає за виробництво хімічної речовини дофамін. Він діє як посередник між частинами мозку і нервової системи, які допомагають контролювати рухи тіла. Порушення цього спілкування викликає проблеми з мимовільними рухами.

Дослідники провели метааналіз літератури про десятки досліджень, "просканувавши" електронні бази даних, використовуючи терміни, пов'язані з хворобою Паркінсона, кавою та харчовими продуктами з кофеїном. Такі наукові статті додавалися в дослідження тільки в разі відповідності чітким діагностичним критеріям захворювання і відомостями про вміст в них кофеїну.

У результаті було виділено тринадцять робіт, дев'ять з яких були віднесені до числа здорових людей, а решта — пацієнтів з хворобою Паркінсона.

"У людей серед здорових, які регулярно вживали кофеїн, ризик розвитку цього захворювання під час подальшої оцінки був значно нижчим", — підкреслили вчені.

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