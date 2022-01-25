Як пов'язані шпинат і нормалізація тиску - коментар дієтолога / ua.depositphotos.com

Шпинат, якщо його регулярно вживати, приносить багатогранну користь організму. Про це розповіли відомий дієтолог-нутриціолог Лера Лавскі в коментарі РИА Новости.

"Шпинат - джерело корисних речовин. Особливо він буде корисний людям з серцево-судинними проблемами, так як містить калій і магній. Ці мінерали сприяють підтримці нормального кров'яного тиску і розслабленню серцевої мускулатури. Часто хворіють людям шпинат підійде як джерело вітаміну С, який сприяє підтримці імунітету в періоди хвороби. Не забувайте, що в шпинаті багато оксалатів і його вживання для тих, у кого є проблеми з нирками, має бути обмежене", - заявила Лавскі.

Крім того, каже нутриціолог, шпинат добре підійде людям, які часто хворіють на застуду.

"Часто хворіючим людям шпинат підійде як джерело вітаміну С, який сприяє підтримці імунітету в періоди хвороби. Не забувайте, що в шпинаті багато оксалатів і його вживання для тих, у кого є проблеми з нирками, має бути обмежене", — підсумувала дієтолог.

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