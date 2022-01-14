Як вживання зеленого чаю впливає на судини - відповідь вчені/ ua.depositphotos.com

Китайські вчені провели дослідження і довели позитивний ефект зеленого чаю на серцево-судинну систему. Про це повідомляє британське видання Mirror.

Оскільки захворювання серця і судин є найбільш частою причиною смерті в світі, чай назвали напоєм, який продовжує життя. У дослідженні в Китаї взяли участь понад 100 тисяч осіб. Одна з контрольних груп вживала зелений чай як мінімум три рази на день, а друга не вживала напій зовсім. Експеримент тривав сім років, протягом яких випробовуваних постійно перевіряли лікарі.

Результати від регулярного вживання зеленого чаю виявилися помітними - ризик смерті у членів групи, яка пила чай, знизився на 15%, причому ризик отримати інфаркт або інсульт знизився ще сильніше. Зменшення ризику смерті пов'язали з продовженням терміну розвитку захворювань серцево-судинної системи через дію компонентів зеленого чаю.

Такі висновки не функціонують, якщо вживати чорний чай, оскільки він не зберігає антиоксидантні властивості. Для досягнення найбільшого кардіозахисного ефекту зелений чай необхідно пити регулярно.

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