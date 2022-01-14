УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

Як вживання зеленого чаю впливає на судини - відповідь вчені

14 січня 2022, 03:58

Західні дослідники вкотре нагадали людям про те, що захворювання серця і судин є найбільш частою причиною смертності по всій планеті Земля.

Чай
Як вживання зеленого чаю впливає на судини - відповідь вчені/ ua.depositphotos.com

Китайські вчені провели дослідження і довели позитивний ефект зеленого чаю на серцево-судинну систему. Про це повідомляє британське видання Mirror.

Оскільки захворювання серця і судин є найбільш частою причиною смерті в світі, чай назвали напоєм, який продовжує життя. У дослідженні в Китаї взяли участь понад 100 тисяч осіб. Одна з контрольних груп вживала зелений чай як мінімум три рази на день, а друга не вживала напій зовсім. Експеримент тривав сім років, протягом яких випробовуваних постійно перевіряли лікарі.

Результати від регулярного вживання зеленого чаю виявилися помітними - ризик смерті у членів групи, яка пила чай, знизився на 15%, причому ризик отримати інфаркт або інсульт знизився ще сильніше. Зменшення ризику смерті пов'язали з продовженням терміну розвитку захворювань серцево-судинної системи через дію компонентів зеленого чаю.

Такі висновки не функціонують, якщо вживати чорний чай, оскільки він не зберігає антиоксидантні властивості. Для досягнення найбільшого кардіозахисного ефекту зелений чай необхідно пити регулярно.

читайте такожЗелений чай або кава: що краще для здоров'я

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що дієтолог Світлана Фус попередила, що насіння льону протипоказані дітям до трьох років. Вони можуть нашкодити всім людям, у яких є камені в жовчному міхурі, і конкретно жінкам, у яких є гінекологічні захворювання.

До того Фус повідомляла, що є три важливих правила здорового харчування, перше — має бути гармонійне співвідношення енергії, яку людина отримує з їжею протягом дня, і енергії, яку він витрачає.

viber
здоров'я зелений чай організм
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 12 січня 2022: Тільцям – втрати, Левам – віщі сни, Стрільцям - ревнощіГороскоп на сьогодні, 12 січня 2022: Тільцям – втрати, Левам – віщі сни, Стрільцям - ревнощі Прикмети на 11 січня: що не можна робити і як не потрапити в біду в найнебезпечніший день січняПрикмети на 11 січня: що не можна робити і як не потрапити в біду в найнебезпечніший день січня Гороскоп на сьогодні, 11 січня 2022: Дівам – заздрість, Терезам – плітки, Водоліям - виграшГороскоп на сьогодні, 11 січня 2022: Дівам – заздрість, Терезам – плітки, Водоліям - виграш Ретроградний Меркурій 14 січня - 4 лютого: Левам - повернення старих ворогів, а Козерогам - грошіРетроградний Меркурій 14 січня - 4 лютого: Левам - повернення старих ворогів, а Козерогам - гроші Ретроградний Меркурій 2022: дати, що можна і не можна робити, щоб не накликати бідуРетроградний Меркурій 2022: дати, що можна і не можна робити, щоб не накликати біду
03:58

Як вживання зеленого чаю впливає на судини - відповідь вчені

03:58

Місячний гороскоп на тиждень 17-23 січня: Близнюкам – борги, Терезам-спокуси, Козерогам-доленосні рішенняВідео

02:51

Катерина Бужинська засвітила пишний бюст в "голому" купальнику

02:16

Вчені знайшли новий симптом коронавірусу у щеплених людейВідео

01:52

Ціни на хліб злетять: українцям назвав нову вартість і причину подорожчанняВідео

Реклама
01:42

Чи може хронічний стрес бути серйозно небезпечний для здоров'я - коментар медика

01:12

Настя Каменських показала свій соковитий "персик" в леопардовому бікіні: "Кращий попець України"

00:51

Прикмети на 14 січня: що не можна робити в день Василя та Старий Новий рік і як не потрапити в бідуВідео

00:22

Гороскоп на сьогодні, 14 січня 2022: Овнам – заздрість, Терезам - втрати, Водоліям - любовний трикутникВідео

13 січня, четвер
23:55

Зі супутником Січ вже встановили стійкий зв'язок - Зеленський

23:39

Нарколог пояснив, чи можна відновити печінку після свят

23:22

Сенат США провалив проект щодо жорстких санкцій проти Північного потоку-2

23:04

Єлизавета II позбавила свого сина всіх звань і королівського заступництваВідео

22:50

Як і коли зважуватися, аби дізнатися правильну вагу

22:25

У Дніпрі в дитячому садку зафіксували спалах невідомого вірусуВідео

22:08

Голова Пентагону поспілкувався з міністром оборони України та запевнив у підтримціВідео

21:55

Які звички несуть небезпеку в будинок і бідуВідео

21:54

Який напій допоможе відновити кишечник - відповідь нутриціолога

21:26

У Харкові медики рятували дитину, яка наковталася магнітів

21:18

В якому випадку пальмова олія нешкідлива - відповідь нутриціолога

Реклама
21:03

В Україні розширили список заборонених для куріння місцьВідео

20:58

Чи може мед прибирати ризик запалень-коментар експерта

20:41

В Україні вдарить міцний мороз і налетить снігопадВідео

20:40

США попередили про ескалацію у відносинах із РосієюВідео

20:37

Неймовірна удача в грошах і достаток весь рік: кому зі знаків Зодіаку привалить успіх в рік Тигра 2022Відео

20:19

В Україну масово продають отруйний посуд зі ШвеціїВідео

20:08

У МОЗ розповіли, хто найчастіше помирає від коронавірусуВідео

19:47

Збуваються всі мрії: найбільші щасливчики за гороскопом - топ-5 знаків зодіакуВідео

19:41

Зірка серіалу Кріпосна намагалася накласти на себе руки

19:27

Захистив жінку і загинув після побиття: у Кременчуці вчинок чоловіка завершився трагедією

19:26

Чому знизилася ефективність COVID-вакцин та коли вдасться подолати вірус - відповідь лікаряВідео

19:24

Оригінальні посівалки для дітей і дорослих на старий Новий рік 2022

19:01

Блеф Путіна чи повтор 1943 року: чому Росія відклала наступ на Україну до весниПогляд

18:52

Лариса Доліна в циганському вбранні з відкритим животом здивувала маловідомим фактом про себе

18:49

Водохреща-2022: де в Києві можна буде зануритися в ополонку - адреси локацій

18:43

"Нова хвиля коронавірусу буде найнебезпечнішою": лікар розповів про особливості Омікрону в Україні

18:27

ЄС продовжив санкції проти Росії через агресію щодо України

18:23

"Зі старим Новим роком!"- листівки та прикольні привітання до свята

18:12

Апокаліпсис виробництва - крах споживчого ринку актуально

18:01

Катя Осадча та Юрій Горбунов планують завести доньку - шоумен підтвердив чутки

Реклама
17:54

В Україні почали вести облік антибіотиків: що зміниться для українцівВідео

17:51

Вперше за останні 10 років: український супутник "Січ-2-30" запустили в космос на ракеті Ілона МаскаВідео

17:34

Україна і Захід запустили план щодо боротьби з РФ: в МЗС закликали Москву звільнити Крим та ДонбасВідео

17:22

Ворожіння на старий Новий рік 2022: на судженого, бажання або долю

17:04

"Небагатих - захистимо": в Офісі президента спрогнозували подорожчання продуктів до кінця року

16:57

"Велике будівництво" відкрило рух бетонним обходом Решетилівки на трасі Н-31

16:55

На обід - 7 літрів борщу: подружжя на Львівщині виховує 16 дітей

16:37

Полиці падають на голови: українці показали "новий сервіс" від УкрзалізниціВідео

16:37

Які продукти найкраще їсти від застуди і вірусів - коментар терапевта

16:29

Івана Купала 2022: магія дня, традиції і заборони - як відзначити це свято

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти