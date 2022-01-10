Як зелений і чорний чаї впливають на тиск - нове відкриття вчених / УНІАН

З'єднання зеленого і чорного чаю активують білки іонних каналів в стінках кровоносних судин, і, таким чином, їх розслаблюють. Результати такого дослідження вчених з Данії та США опубліковані в журналі Cellular Physiology and Biochemistry.

Дослідники з Каліфорнійського університету в Ірвайні та Копенгагенського університету встановили, що два флавоноїдних сполуки катехінового типу — епікатехінгаллат і епігаллокатехін-3-галлат, — які були виявлені в чаї, активували певний тип білка іонного каналу під назвою KCNQ5, який дозволяє іонам калію дифундувати з клітин стінок кровоносних судин. І таким чином зменшує клітинну збудливість.

Дані сполуки містяться в рослині Camellia sinensis, з листя якого виробляють і чорний, і зелений чаї (які розрізняються тільки за ступенем ферментації).

Оскільки KCNQ5 знаходиться в гладких м'язах, що вистилають кровоносні судини, то його активація катехінами чаю сприяє розширенню кровоносних судин і зменшенню кров'яного тиску. Це відкриття, вважають вчені, пояснює антигіпертензивні властивості чаю і може привести до розробки нових препаратів для зниження артеріального тиску.

читайте такожЩо робити з поганим самопочуттям при нормальному тиску: поради кардіолога

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що дієтолог Світлана Фус попередила, що насіння льону протипоказані дітям до трьох років. Вони можуть нашкодити всім людям, у яких є камені в жовчному міхурі, і конкретно жінкам, у яких є гінекологічні захворювання.

До того Фус повідомляла, що є три важливих правила здорового харчування, перше — має бути гармонійне співвідношення енергії, яку людина отримує з їжею протягом дня, і енергії, яку він витрачає.