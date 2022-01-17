Яка їжа може викликати безсоння - відповідь вчених / ua.depositphotos.com

Є певна кількість популярних продуктів, вживання яких на вечерю може негативно позначитися на глибині і якості сну. Про це розповіла відомий дієтолог Олена Кален в коментарі РИА Новости.

Вона зазначила, що при регулярному недосипанні знижується імунітет, в організмі накопичуються гормони стресу, а також погіршується загальний стан організму. Крім того, людина швидше втомлюється і стає роздратованим. А це досить часто викликає переїдання і виникнення зайвої ваги.

За словами фахівця, причиною безсоння можуть бути деякі продукти. Наприклад, приготоване м'ясо (смажене або гриль), помідори, баклажани, консервовані продукти, соління (і овочі, і риба), а також авокадо і сир з цвіллю.

"Перераховані продукти можуть містити в досить великих кількостях тиранін. Ця амінокислота в організмі перетворюється в норадреналін (гормон стресу). Його концентрація в крові підвищується при всіх стресових ситуаціях. В результаті ми будемо відчувати себе перезбудженими, а вночі насилу засипати", — сказала Кален.

Дієтолог особливо підкреслила, що перед сном також краще зовсім не їсти селеру та інші продукти, які мають сечогінні властивості.

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