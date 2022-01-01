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Яка кашу найкорисніше їсти на сніданок - відповідь дієтолога

1 січня 2022, 16:54

За словами фахівця, каша з строго певної крупи в дуже значній мірі сприяє поліпшенню стану мікрофлори кишківника. Якщо, звісно її людина буде вживати регулярно.

Каша
Яка каша найкорисніша для сніданку - відповідь вченого / ua.depositphotos.com

Вівсяна каша розташувалася на третьому місці за корисністю в рейтингу вчених з Гарвардської медичної школи. Про це в інтерв'ю порталу "Москва 24" заявила кандидат медичних наук і лікар-дієтолог Юлія Чехоніна.

За словами фахівця, вівсяна каша в значній мірі сприяє поліпшенню стану мікрофлори кишечника. У ній наявний холін, який допомагає в боротьбі із зайвим холестерином. Крім того, в дослідженні Центру йдеться про зниження ризику гіпертонії при вживанні каші два рази на добу. На рядок вище розташувалася гречана каша. Її калорійність нижче, ніж у вівсянки. У гречці також є харчові волокна, вітаміни групи В. і вона, в свою чергу, дозволяє зберігати енергію і підтримувати витривалість.

В кінцевому підсумку, найкориснішою була визнана лляна каша.

"Це єдиний з продуктів рослинного походження, в якому присутня одна з трьох жирних кислот — Омега-3. Вона необхідна для судин і кровообігу, тому що знижує в'язкість крові. Також вона є профілактичним фактором щодо деяких злоякісних захворювань, тому що має антиоксидантні властивості, сприяє продовженню молодості і перешкоджає передчасному старінню", — розповіла Чехоніна.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що шотландські вчені з Абердинського університету з'ясували, що низькокалорійні дієти можуть продовжити життя.

На думку вчених, низькокалорійні програми харчування дозволяють на 18% знизити ризик ранньої смерті у людей з надлишком маси тіла.

Як заявила співавтор даного дослідження Елісон Авенель, найбільш корисні дієти з низьким вмістом жиру, цукру і рафінованих вуглеводів.

viber
здоров'я каша організм
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