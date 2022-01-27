Яка спеція може "розігнати" роботу кишківника - коментар нутриціолога

Яка спеція може "розігнати" роботу кишечника - коментар нутриціолога / ua.depositphotos.com

Регулярне вживання куркуми сприяє нормалізації роботи печінки і шлунково-кишкового тракту. Про це відомий фахівець-нутриціолог Катерина Муравська заявила в коментарі РИА Новости.

Вона зазначила, що куркума — природний антисептик і антибактеріальний засіб.

"До того ж натуральний детоксикант печінки, має виражену антиракову дію. З давніх-давен використовується в Азії як засіб номер один при будь-яких видах хвороб печінки", - заявила вона.

Крім того, фахівець зазначила, що куркума здійснює стимуляцію жовчного міхура, а також в чималому ступені сприяє налагодженню травлення.

"Ця спеція стимулює роботу мозку. Однак протипоказана тим, у кого є алергія, а також при прийомі антидіабетичних ліків", — підсумувала Муравська.

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