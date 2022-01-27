Яка спеція може "розігнати" роботу кишківника - коментар нутриціолога

Крім того, фахівець зазначила, що куркума реально здійснює стимуляцію жовчного міхура, а також в чималому ступені сприяє налагодженню травлення.
Регулярне вживання куркуми сприяє нормалізації роботи печінки і шлунково-кишкового тракту. Про це відомий фахівець-нутриціолог Катерина Муравська заявила в коментарі РИА Новости.
Вона зазначила, що куркума — природний антисептик і антибактеріальний засіб.
"До того ж натуральний детоксикант печінки, має виражену антиракову дію. З давніх-давен використовується в Азії як засіб номер один при будь-яких видах хвороб печінки", - заявила вона.
Крім того, фахівець зазначила, що куркума здійснює стимуляцію жовчного міхура, а також в чималому ступені сприяє налагодженню травлення.
"Ця спеція стимулює роботу мозку. Однак протипоказана тим, у кого є алергія, а також при прийомі антидіабетичних ліків", — підсумувала Муравська.
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