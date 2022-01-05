Які недорогі продукти найкраще для схуднення - коментар ендокринолога / ua.depositphotos.com

Багато людей побоюються, що продукти для схуднення коштують набагато дорожче звичайних і можуть сильно вдарити по бюджету. Однак існує велика кількість недорогих товарів, які допоможуть не тільки заощадити, але і досягти бажаних результатів. Про це в коментарі РИА Новости розповіла відомий ендокринолог і дієтолог Анастасія Тараско.

В першу чергу, як підкреслює фахівець, при схудненні необхідно включити в щоденний раціон овочі різних кольорів.

"Основу будь-якого схуднення, будь-якого раціону для зниження маси тіла складають всілякі кольорові овочі, крім висококрохмалистих: кукурудзи і картоплі. Причому бажано використовувати ті овочі, які ростуть у Вашому регіоні, — це всілякі види капусти, кабачок, зелень і так далі. Обмежень у споживанні овочів немає, єдина умова - не заправляти їх якимись хитромудрими складними соусами і заправками", —говорить Тараско.

Крім того, медик підкреслила важливість наявності в дієті білка, який міститься в курці, індичці, яловичині, яйцях і сирі. При відчутті почуття голоду дієтолог рекомендує додавати в харчування трохи вуглеводів, яких багато в цільних крупах.

"Далі необхідно включати в меню нерафіновані рослинні олії, і тут з найбільш недорогих і прийнятних буде соняшникова олія. Як альтернатива, але дорожча — це жменю горіхів. Щоб порадувати себе, на десерт я рекомендую сезонні фрукти: один-два в день або сухофрукти (30-40 грамів в день), також допускається мед", — підсумувала Тараско.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що вчені з'ясували, чим саме небезпечно для здоров'я самотність. Всього в дослідження міжнародної групи вчених брали участь 470 тисяч чоловік.

До того медики стверджували, що дозоване вживання спиртних напоїв покращує метаболізм глюкози і жирів, а також знижує рівень інсуліну.