Які популярні продукти не можна поєднувати при харчуванні - коментар нутриціолога / ua.depositphotos.com

Бувши певна кількість продуктів краще не поєднувати разом. Про це повідомляє відомий експерт-нутриціолог Христина Журавльова в коментарі порталу РИА Новости.

За її словами, найбільшої шкоди організму приносить поєднання продуктів, насичених жирами і цукром (вершки з цукром, кондитерські вироби).

"Рослинна олія, горіхи, наприклад, відносно добре поєднуються з рибою, в якій містяться ненасичені жири, і набагато гірше — з м'ясом. Топлене масло з іншими продуктами часто поєднується краще, ніж вершкове. Не рекомендується м'ясо з картоплею, хлібом, горохом, рисом, пшоном, сочевицею, нутом, грибами. Краще доповнити м'ясну страву овочевим салатом, спаржею, листовою зеленню", - розповіла Журавльова.

Нутриціолог також додала, що організму важко переварити і засвоїти відразу два види тваринного білка, що загрожує розладом травлення і вагою в шлунку.

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Нагадаємо, раніше медики говорили, що для росту м'язів просто необхідний білок - амінокислоти, які надходять з їжею, стають будівельним матеріалом для нових м'язових клітин.

І лікарі назвали відразу сім білкових продуктів, які допомагають м'язам рости.