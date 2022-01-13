Які продукти найкраще їсти від застуди і вірусів - коментар терапевта

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Вживання деяких видів риби, а також окремих кисломолочних продуктів, в помітному масштабі знижують ризик застуди у зимовий період. Про це заявила лікар-терапевт Фаллахі Нуржахан в коментарі "РИА Новости".

За її словами, в холодні дні організму особливо необхідно різноманітне і корисне харчування. У раціоні обов'язково повинні бути присутніми багата вітаміном D риба - лосось, нерка, тунець, сардин.

"Кисломолочні продукти багаті пробіотиками і лактобактеріями. Квашена капуста також обов'язково повинна бути в зимовому меню, оскільки при природній заквасці в ній утворюється велика кількість вітамінів, зокрема, аскорбінової кислоти і пробіотиків. Приділяйте більше уваги білковій їжі, в тому числі тваринному білку. Він забезпечує нас багатьма амінокислотами, які важливі для імунітету", — повідомила Нуржахан.

Вона особливо зазначила, що також важливо не скорочувати споживання свіжих овочів і фруктів.

"Чим краще ви продумаєте і урізноманітните свій раціон, тим менше буде ймовірність простудних захворювань в холодний сезон", — підсумувала Нуржахан.

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Нагадаємо, раніше лікар-онколог Олена Смирнова заявила, що деяким людям від вживання молока варто відмовитися. За її словами, причин для виключення молока з раціону може бути дві: лактазная недостатність і алергія на білок молока.

Вчені заявили, що високий вміст жирів і гормонів в молоці і молочних продуктах може сприяти виникненню певних видів раку, таких як рак грудей або рак простати.