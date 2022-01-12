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Які продукти найкраще не купувати в супермаркеті - коментар нутриціолога

12 січня 2022, 03:04

В першу чергу, відомий фахівець-нутриціолог Анна Дробишева конкретно звернула увагу людей на їх пастеризоване молоко і, в тому числі, рафіновані масла.

Супермаркет
Які продукти найкраще не купувати в супермаркеті - коментар нутриціолога / Flickr / Bianca Fontana

Далеко не всі продукти харчування, які можна придбати в супермаркеті, безпечні для здоров'я. Про це в коментарі РИА Новости розповіла відомий Нутриціолог Анна Дробишева.

В першу чергу, фахівець звернула увагу на пастеризоване молоко і рафіновані масла.

"Пастеризоване молоко. Пастеризація видозмінює молочний білок, наш організм не впізнає його і атакує як ворога. Саме через пастеризації у 75% населення непереносимість лактози. Рафіновані і дезодоровані масла. Такі масла є найсильнішим канцерогеном. За своєю молекулярною структурою нагадують пластик. Вживання подібних продуктів призводить до атеросклерозу", — зазначила Дробишева.

Крім того, Нутриціолог не рекомендує купувати солодкі йогурти, адже їх надмірне вживання може привести до ожиріння і діабету, а також каші швидкого приготування, в яких відсутня клітковина.

"Солодкі йогурти. За рекомендаціями ВООЗ, безпечною для здоров'я добовою нормою цукру є 25 грамів. Солодкий йогурт містить 19 грамів цукру. Вживання подібних продуктів веде до діабету і ожиріння. Крупи швидкого приготування. Клітковина, яка очищає організм від шкідливих речовин, відсутня в таких крупах. Вони підвищують апетит, завдають шкоди органам і судинам, прискорюють старіння шкіри", — попередила Дробишева.

читайте такожКуряче м'ясо, соки і не тільки: експерт назвала продукти, які не варто купувати в супермаркеті

Нагадаємо, раніше сертифікований Нутриціолог і спортивний дієтолог Ольга Усенко поділилася золотими правилами, як серед різноманіття яскравих упаковок знаходити корисні для вашого здоров'я продукти.

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