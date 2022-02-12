Які продукти можуть допомогти в схудненні - відповідь терапевта / 1zoom

Є деяка кількість продуктів, які можуть посприяти схудненню. Про це кандидат медичних наук і відомий лікар-терапевт Юлія Пігарева розповіла в коментарі агентству "Прайм".

За її словами, поліпшити жировий обмін і знизити масу тіла допоможуть жирна морська риба, оливкова олія і авокадо. Однак вживання їх у великій кількості, навпаки, сприяє набору ваги, попередила медик.

Пігарева також додала, що кава, ананаси і зелений чай, які вважаються в середовищі громадськості продуктами, що сприяють схудненню, такими насправді не є. Грамотний же раціон людини на дієті повинен включати складні вуглеводи, правильні жири, білок і клітковину, підсумувала медик.

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