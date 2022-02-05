УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

Які продукти по-максимуму зміцнюють суглоби - коментар дієтолога

5 лютого 2022, 00:34

Як зайвий раз нагадала відомий лікар-дієтолог Світлана Фус, неправильне, погане і неякісне харчування призводить до серйозних проблем зі здоров'ям.

суглоб
Які продукти по-максимуму зміцнюють суглоби? / Колаж ua.depositphotos.com

Однією з головних причин захворювань суглобів є неправильне харчування. Про це заявила відомий лікар-дієтолог Світлана Фус у коментарі РИА Новости.

Фахівець порадила включити в свій раціон більше продуктів, які вкрай багаті кальцієм. При його дефіциті організм забирає мінерал з кісткової тканини, а це, в свою чергу, приведе до захворювання "остеопороз".

"Молочні продукти, як ми знаємо з дитинства, є найбільш доступним джерелом кальцію", - говорить Фус.

Однак переборщувати з молочними продуктами не варто. І вони повинні займати певну, не максимальну, частку в раціоні. Кальцій міститься і в інших продуктах, але для здоров'я суглобів також необхідні вітамін D, Вітамін С, фосфор, магній і багато інших мікроелементи.

Реклама

Крім того, лікар порадила додати в раціон продукти, які багаті селеном і сіркою. Селен бере участь в процесах харчування суглобів і міститься в бразильському горісі, в рибі (сардини, лосось, оселедець), в часнику, в яйцях, в курці, в індичці, в яловичій печінці, в грибах, в сирі, в крупах і в бобових. Сірої багаті всі види м'яса і риби, а також кисломолочні продукти, бобові, яйця і крупи.

читайте такожУ яких продуктах найбільше потрібного для кісток кальцію-пояснення лікаря

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що вчені з'ясували, чим саме небезпечно для здоров'я самотність. Всього в дослідження міжнародної групи вчених брали участь 470 тисяч чоловік.

До того медики стверджували, що дозоване вживання спиртних напоїв покращує метаболізм глюкози і жирів, а також знижує рівень інсуліну.

viber
здоров'я правильне харчування організм
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Ракетні удари і загроза для чотирьох міст України: астролог передбачив вторгнення РосіїРакетні удари і загроза для чотирьох міст України: астролог передбачив вторгнення Росії Православний календар на лютий 2022: які церковні свята чекають українцівПравославний календар на лютий 2022: які церковні свята чекають українців Дірка від бублика, або Що отримає Україна після підписання ЗВТ із ТуреччиноюДірка від бублика, або Що отримає Україна після підписання ЗВТ із Туреччиною Транзит газу через Україну і нова ціна в ЄС: Газпром в два рази накрутив постачання палива до ЄвропиТранзит газу через Україну і нова ціна в ЄС: Газпром в два рази накрутив постачання палива до Європи Катя Осадча та Юрій Горбунов зворушливо привітали один одного з річницею: "Далі ще більше!"Катя Осадча та Юрій Горбунов зворушливо привітали один одного з річницею: "Далі ще більше!"
01:36

Пухлина вагою 18 кг: пластичний хірург розповів про найнезвичайніші операції в Україні

01:16

Зарицька похвалилася найбільшою сумою, заробленою за місяцьВідео

00:51

Прикмети на 5 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:34

Які продукти по-максимуму зміцнюють суглоби - коментар дієтолога

00:19

Гороскоп на сьогодні, 5 лютого 2022: Дівам - вороги, Скорпіонам - доленосна зустріч, Козерогам - вигодаВідео

Реклама
00:15

Як зробити кухню чистою і затишною: 3 речі, від яких потрібно терміново позбутисяВідео

04 лютого, п'ятниця
23:55

Поради Комаровського: як швидко та ефективно позбутися від болю в горліВідео

23:37

Дівчинку залишила мати, але її вирішила удочерити чиновниця: у Києві скандал через опіку над дитиноюВідео

23:36

Ніжний яблучний штрудель з лаваша за 20 хвилин: чудовий десертВідео

23:26

США готові впровадити санкції проти оточення Путіна - Білий дімВідео

22:42

У Рівному вчитель історії "чвакала" на кухні під час онлайн-уроку

22:30

Як пов'язано вживання сиру і профілактики інфаркту - коментар дієтолога

22:18

Українська співачка захворіла на Омікрон та розповіла про симптоми

21:46

У Дніпрі пограбували відділення ПриватБанку: в поліції розповіли подробиці

21:35

РФ стягнула війська до кордону і погрожує Україні вторгненням: Київ вимагає зброї від Берліна - ЗМІВідео

20:55

Агресія Росії: в Міноборони розповіли, чи можливий обстріл Києва

20:50

Чим корисні і небезпечні для тіла гострі страви - коментар гастроентеролога

20:46

В Одесі хлопець пішов з дому і втратив обидві ногиВідео

20:37

Як на пороховій бочці: названі найбільш несумісні знаки зодіакуВідео

20:31

У Зеленського оголосили про перший візит в Україну канцлера ФРН ШольцаВідео

Реклама
20:12

Компанія "Астерс" Дідковського і перша заступниця голови НБУ Рожкова відмивали сотні млн грн - ЗМІ

20:05

Афера століття: чому українці ризикують не отримати накопичувальні пенсіїПогляд

20:00

В Україні значно знизилися ціни на свинину: в чому причинаВідео

19:39

Китай підтримав Кремль у "гарантіях нерозширення НАТО": в Альянсі заявили, що це право націїВідео

19:35

Мета України - враховувати всі ризики: Кулеба заявив про готовність Києва до ударних сценаріїв Росії

19:24

У Луцьку встановлено романтичний рекорд: пенсіонер 781 раз за рік зізнався у коханніВідео

19:08

Глава МЗС вперше відреагував на скандальне відео з Трухіним

19:08

Як приправи і спеції впливають на людське лібідо - відповідь психотерапевта

18:49

Дівчата у Запоріжжі влаштували диско-караоке: сусідам не сподобалися пісні і вони викликали поліцію

18:45

Світ навиворіт. Еквадор: Дмитро Комаров розкриє секрети племені "мисливців за головами"

18:41

Як на Грузію в 2008-му: у Польщі не виключають нападу РФ на Україну під час ОлімпіадиВідео

18:37

Під Львовом арматура відірвалася від вантажівки та пробила голову жінці

18:31

Українці отримають ще одну безкоштовну медпослугуВідео

18:07

Казкова удача і здійснення бажань: 3 знакам зодіаку нереально пощастить на вихіднихВідео

18:02

"Думайте про те, що їсте": Клопотенко "просвітив" українців у питаннях правильного харчування

17:52

Оголена Надія Мейхер ледь прикрила груди пшеничним колоссям

17:50

"Горілка з чашки опинилася в пляшечці": в Одеській області мати нагодувала немовля сумішшю з самогономВідео

17:35

Загорнув поліетиленовий пакет і прикопав, а мати мовчала: у Донецьку вітчим убив 3-річного хлопчика

17:00

Прикмети на 6 лютого: що не можна робити в день Ксенії і як не потрапити в бідуВідео

16:55

"Напад України" і сценарій військового вторгнення Росії: у Британії заявили про нові плани Москви

Реклама
16:30

Путін заснув під час виходу української збірної на Олімпіаді-2022: відеоВідео

16:20

Податкова заборгованість на підприємствах групи "Метінвест" відсутня - документиФото

15:50

Найгарніший манікюр на День Валентина 2022, що змусить серце битися сильнішеФото

15:42

"Велике будівництво" нової дороги до Одеського порту відбувається у режимі nonstopВідео

15:39

Фіналіст Голос.Діти та Лія Меладзе: що глядачі побачать у третьому випуску шоу Голос країни-12Відео

15:35

Топ-візити серйозно знижують виклики безпеки і сплутують карти Кремля - КулебаВідео

15:10

Хурма з кісточки вдома - це реально: як виростити дерево та отримати врожайВідео

14:44

У два рази дорожче, ніж на початку 2021-го: ціни на цукор в Україні знову "рвонули" вгоруВідео

14:15

Хірург пояснив, коли людині можуть відмовити в проведенні пластичної операції

14:04

"Ви лякаєте людей": охоронець ТЦ в Одесі виставив за двері дівчину з ДЦПВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти