Які продукти по-максимуму зміцнюють суглоби - коментар дієтолога

Які продукти по-максимуму зміцнюють суглоби? / Колаж ua.depositphotos.com

Однією з головних причин захворювань суглобів є неправильне харчування. Про це заявила відомий лікар-дієтолог Світлана Фус у коментарі РИА Новости.

Фахівець порадила включити в свій раціон більше продуктів, які вкрай багаті кальцієм. При його дефіциті організм забирає мінерал з кісткової тканини, а це, в свою чергу, приведе до захворювання "остеопороз".

"Молочні продукти, як ми знаємо з дитинства, є найбільш доступним джерелом кальцію", - говорить Фус.

Однак переборщувати з молочними продуктами не варто. І вони повинні займати певну, не максимальну, частку в раціоні. Кальцій міститься і в інших продуктах, але для здоров'я суглобів також необхідні вітамін D, Вітамін С, фосфор, магній і багато інших мікроелементи.

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Крім того, лікар порадила додати в раціон продукти, які багаті селеном і сіркою. Селен бере участь в процесах харчування суглобів і міститься в бразильському горісі, в рибі (сардини, лосось, оселедець), в часнику, в яйцях, в курці, в індичці, в яловичій печінці, в грибах, в сирі, в крупах і в бобових. Сірої багаті всі види м'яса і риби, а також кисломолочні продукти, бобові, яйця і крупи.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що вчені з'ясували, чим саме небезпечно для здоров'я самотність. Всього в дослідження міжнародної групи вчених брали участь 470 тисяч чоловік.

До того медики стверджували, що дозоване вживання спиртних напоїв покращує метаболізм глюкози і жирів, а також знижує рівень інсуліну.