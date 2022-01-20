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Які продукти знижують ризик інфаркту - відповідь дієтолога

20 січня 2022, 20:59

Вкрай важливо займатися підтриманням здоров'я судин, контролем артеріального тиску і стежити за рівнем холестерину, говорить дієтолог Валерія Лавскі.

серце, собака
серце, собака / Reuters

Є безліч продуктів, вживання яких зміцнює серцево-судинну систему. Про це в коментарі РИА Новости заявила відомий дієтолог-нутриціолог Валерія Лавскі.

"Серцево-судинні захворювання лідирують у трійці головних причин смертності у світі. Тому вкрай важливо займатися підтриманням здоров'я судин, контролем артеріального тиску і стежити за рівнем холестерину. Для зміцнення стінок судин допоможе вітамін С, який найбільше міститься в шипшині, квашеній капусті, чорній смородині і ківі", — говорить вона.

Часто слабкість судинної системи пов'язана з нестачею магнію, вважає Нутриціолог.

"Також здоров'я судин підтримують Омега-3 жирні кислоти. Вживайте не рідше трьох разів на тиждень червону рибу дикого вилову, а також насіння льону і кедрові горіхи. Колаген в кісткових бульйонах є структурним елементом стінок судин.. Магній в горіхах і насінні підтримує нормальний рівень артеріального тиску, так як здатний знижувати стресове навантаження. Для зниження високого рівня холестерину, який впливає безпосередньо на здоров'я серцево-судинної системи, вживайте щодня сирі цибулю і часник. А також вітаміни групи В, які містяться в бобових, субпродуктах і хлібі грубого помелу", ‒ говорить Лавскі.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що є певна кількість "корисних" продуктів, які легко можуть нашкодити організму. Про це розповів лікар-дієтолог Євген Арзамасцев.

За його словами, небезпеку може становити риба тунець. Протягом життя вона накопичує важкі метали, в тому числі ртуть.

"Важливо розуміти, що тунець - це велика риба, з великим терміном життя. А чим довше живе риба, тим більше шкідливих компонентів вона може накопичити", - повідомив Арзамасцев.

viber
здоров'я серцево-судинні захворювання організм
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