Які симптоми раку легенів можна помітити в різних частинах тіла - відповідь вчених

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Медики британської організації Cancer Research UK попередили, що ознаки того, що у людини є рак легенів, можуть проявлятися і в інших частинах тіла. Про це повідомляє "Медик Форум".

Медики відзначили, що у цієї важкої хвороби, як правило, відсутні ознаки, за якими можна визначити її наявність. Однак, по ходу його прогресування симптоми стають більш помітними. Найпоширенішими з них є кашель, який проявляється протягом трьох і більше тижнів, а також інфекції грудної клітини, що виникають повторно після того, як людина одужала. Також серед можливих проявів були названі задишка, а також біль при кашлі або диханні.

Що стосується проявів раку легенів в різних частинах тіла, то у хворого можуть виникнути набряк шиї або обличчя, біль або утруднене ковтання, болі в плечі або грудях, а також зміна зовнішнього вигляду пальців, які починають нагадувати Барабанні палички через збільшення кінчиків.

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Нагадаємо, раніше вчені повідомляли про те, яка кількість алкоголю провокує агресивний рак. Зазначалося, що помірне вживання алкоголю безпосередньо пов'язане з деякими видами раку, включаючи рак кишечника.

Коли алкоголь в нашому організмі перетворюється в ацетальдегід, він викликає пошкодження ДНК і перешкоджає відновленню клітин, що робить їх уразливими для онкології.