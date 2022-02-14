Які ягоди корисно їсти заради низького тиску - відповідь вчених

Які ягоди корисно їсти заради низького тиску / УНІАН

Люди, які вживали багаті флавоноїдами продукти, отримували в результаті більш низький кров'яний тиск в своїх артеріях. Про це свідчить свіже дослідження вчених Королівського університету Белфаста, про яке пише видання Express.

Вчені кажуть, що полуниця і чорниця багаті корисними рослинними сполуками під назвою антоціани, які надають ягодам яскраві червоні, сині і пурпурні відтінки. Вчені пов'язали ці сполуки з поліпшенням здоров'я людини.

В ході досліджень було виявлено, що у жінок, які вживають більше трьох порцій чорниці або полуниці в тиждень, ризик серцевого нападу знизився на 34% в порівнянні з тими, хто з'їдав меншу кількість ягід.

Крім того, вчені вважають, що антоціани роблять кровоносні судини більш еластичними і сприяють нормалізації артеріального тиску, що є одним з факторів ризику серцевого нападу. Дослідники припустили, що кишечник може частково відповідати за благотворний вплив флавоноїдів на кров'яний тиск.

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Нагадаємо, раніше лікарі назвали суперпотужну ягоду, вживання якої допомагає знизити ризик хронічних захворювань, таких як хвороби серця, діабет, ожиріння і рак.