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Якими продуктами можна вирішити проблему з нестачею йоду в темі-відповідь нутриціолога

7 лютого 2022, 21:13

Нутриціолог Гаврикова зазначила, що йод є важливим компонентом для гормонів щитовидної залози, який при достатньому дозуванні стимулює її функцію.

морепродукт
Якими продуктами можна вирішити проблему з нестачею йоду в темі - відповідь нутриціолога / Fastcoexist

Людині необхідно вживати приготовлену на низьких температурах рибу, морепродукти і морські водорості - для того, щоб заповнити запаси йоду в організмі. Про це відома Нутриціолог Анастасія Гаврикова розповіла в коментарі "РИА Новости".

За її словами, щоб заповнити середню добову норму йоду (для дорослої людини це 120-150 мікрограмів), потрібно вживати також риб'ячий жир, йодовану сіль, м'ясо, фрукти і молочні продукти.

Гаврикова зазначила, що йод є важливим компонентом для гормонів щитовидної залози, який при достатньому дозуванні стимулює її функцію.

"Також йод є антивірусним, антибактеріальним і антипаразитарним елементом, захищає від онкологічних захворювань, профилактирует кістозні утворення в грудях і в яєчниках", — повідомила нутриціолог.

Гаврикова додала, що при втомі, головних болях, мігрені, збільшенні маси тіла навіть при дотриманні дієти, набряклості, поганій переносимості холоду (мерзлякуватості), сухості шкіри, тьмяності і ламкості волосся рекомендується перевірити роботу щитовидної залози.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що для того, щоб чи не отримати ускладнення при застуді, категорично не можна переносити хворобу на ногах і продовжувати займатися звичними справами в звичайному темпі. Саме так висловилася терапевт і Сімейний лікар Ганна Красюк.

Спеціаліст зазначила, що, якщо почався нежить, з'явився кашель або інші ознаки застуди, то необхідно залишитися вдома на кілька днів. Навіть при відсутності температури таке захворювання може викликати серйозні ускладнення.

viber
здоров'я морепродукти організм
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