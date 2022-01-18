Яке масло може продовжити життя - коментар вчених / ua.depositphotos.com

Тривалість життя може збільшитися, якщо замінити в раціоні майонез і маргарин на маслинове масло, повідомили вчені з медичного факультету Гарварду. Їх дослідження було опубліковано в журналі "Американського коледжу кардіології".

Дослідники вивчили дані 90 тисяч добровольців і прийшли до висновку, що заміна десяти грамів маргарину, вершкового масла або майонезу з відповідною кількістю оливкової олії здатна знизити ризик летального результату через багатьох хвороб.

"Більш активне споживання оливкової олії призвело до зниження ризику смертності від серцево-судинних захворювань на 19%, від раку — на 17%, від нейродегенеративних захворювань — на 29%, від респіраторних захворювань — на 18%", — заявили вчені.

Крім того, дослідники відзначили, що найбільше оливкової олії присутня в щоденному раціоні жителів Південної Європи і Середземномор'я.

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Нагадаємо, раніше відомий дієтолог Ольга Безугла зазначила, що захоплюватися оливками не варто, адже вони солоні і консервовані. У ста грамах ягід міститься 3-4 грами солі. Добова норма оливок - не більше 10 ягід.

Як повідомляв Главред, раніше вчені заявили, що найкорисніша олія - це оливкова.