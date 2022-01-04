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Яке харчування допоможе найлегше пережити похмілля - відповідь медиків

4 січня 2022, 22:57

На думку медиків, основна причина неприємних наслідків вживання алкоголю полягає у властивостях етанолу виводити з організму надто багато рідини.

Похмілля
Яке харчування допоможе найлегше пережити похмілля - відповідь медиків / ua.depositphotos.com

Деякі продукти здатні полегшити важкі симптоми похмілля, особливо якщо вживати їх на сніданок. Про це повідомляє британське видання Daily Express.

На думку медиків, основна причина неприємних наслідків вживання алкоголю полягає у властивостях етанолу виводити з організму надто багато рідини. Так що першим найважливішим продуктом при похміллі лікарі одноголосно називають просту воду. Однак разом з водою з організму виводиться безліч корисних речовин. І тому фахівці порадили звернути увагу на правильні страви, які зможуть привести до тями після застілля.

Першим універсальним способом трохи відновитися після похмілля лікарі назвали включення в "похмільний сніданок" яєць.

"Яйця багаті поживними речовинами, які можуть працювати як ліки. Також вони містять амінокислоту цистеїн, яка використовується вашим організмом для вироблення антиоксидантного глутатіону. За даними Національної медичної бібліотеки, це корисно при похміллі, тому що алкоголь знижує рівень глутатіону в організмі, ускладнюючи розщеплення токсичних побічних продуктів метаболізму алкоголю", — говорить фахівці.

Одне з важливих речовин, яке ми втрачаємо при зневодненні, — калій. Для його заповнення рекомендують популярний "суперфуд"-авокадо.

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Нагадаємо, раніше лікар-дієтолог, фахівець медицини антистаріння, засновник Dr. Skytalinska Academy Оксана Скиталінська розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Главреду, як потрібно вживати алкогольні напої в новорічні та різдвяні свята і залишатися цілком бадьорим і дієздатним.

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