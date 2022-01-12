Яка рослина може захистити організм від інфекцій - відкриття вчених

Яка рослина може захистить організм від інфекцій - відкриття вчених / Tripl3 D / flickr.com

Польські дослідники розповіли про джерело антиоксидантів, які допомагають організму зміцнити імунітет і боротися з такими інфекціями, як грип. Результати їх роботи були опубліковані в журналі Molecules.

Співробітники Познанського університету природничих наук з'ясували, що бузина містить високу концентрацію фенолокислот і флавоноїдів. Дані речовини знижують рівень окисного стресу, що, в свою чергу, може збільшити тривалість життя за рахунок скорочення довгострокових пошкоджень систем організму.

"Дослідження показали, що вміст фенолокислот і флавоноїдів в екстрактах визначає їх антибактеріальну активність. З аналізованих сполук найбільший вплив на високу антибактеріальну активність екстрактів бузини надали апігенін, кемпферол і ферулова, протокатехова і п-кумаринова кислоти", - заявили дослідники.

З їх думкою погодилися і американські вчені з Інституту здоров'я Франкліна. Вони проаналізували швидкість одужання пацієнтів з респіраторними інфекціями верхніх дихальних шляхів, які, крім звичних ліків, вживали бузину і її екстракт. У програму лікування контрольної групи бузину не додавали. Всього в експерименті взяли участь 180 осіб.

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