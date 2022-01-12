УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

Яка рослина може захистити організм від інфекцій - відкриття вчених

12 січня 2022, 23:33

Певні речовини можуть у значній ступіні знизити рівень окисного стресу, що, в свою чергу, може збільшити тривалість життя, кажуть дослідники.

Бузина
Яка рослина може захистить організм від інфекцій - відкриття вчених / Tripl3 D / flickr.com

Польські дослідники розповіли про джерело антиоксидантів, які допомагають організму зміцнити імунітет і боротися з такими інфекціями, як грип. Результати їх роботи були опубліковані в журналі Molecules.

Співробітники Познанського університету природничих наук з'ясували, що бузина містить високу концентрацію фенолокислот і флавоноїдів. Дані речовини знижують рівень окисного стресу, що, в свою чергу, може збільшити тривалість життя за рахунок скорочення довгострокових пошкоджень систем організму.

"Дослідження показали, що вміст фенолокислот і флавоноїдів в екстрактах визначає їх антибактеріальну активність. З аналізованих сполук найбільший вплив на високу антибактеріальну активність екстрактів бузини надали апігенін, кемпферол і ферулова, протокатехова і п-кумаринова кислоти", - заявили дослідники.

З їх думкою погодилися і американські вчені з Інституту здоров'я Франкліна. Вони проаналізували швидкість одужання пацієнтів з респіраторними інфекціями верхніх дихальних шляхів, які, крім звичних ліків, вживали бузину і її екстракт. У програму лікування контрольної групи бузину не додавали. Всього в експерименті взяли участь 180 осіб.

читайте такожНазвані диво-рослини, що вбивають віруси в будинку

Реклама

Нагадаємо, раніше повідомлялося, вчені знайшли харчову добавку-"вбивцю" похмілля. Виявляється, звичайна харчова добавка може "вбити" похмілля чи не наповал.

Також були названі 5 найкращих способів запобігти похмілля. Є стратегії, які люди можуть використовувати, поки п'ють спиртні напої. Ті допоможуть їм уникнути похмілля.

Пізніше вчені з Університету Глазго встановили - вживання вина замість пива або будь-яких міцних спиртних напоїв дає корисний ефект для організму.

viber
здоров'я організм
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 10 січня 2022: Дівам – випробування, Стрільцям – удача, Водоліям - недругиГороскоп на сьогодні, 10 січня 2022: Дівам – випробування, Стрільцям – удача, Водоліям - недруги Гороскоп на сьогодні, 11 січня 2022: Дівам – заздрість, Терезам – плітки, Водоліям - виграшГороскоп на сьогодні, 11 січня 2022: Дівам – заздрість, Терезам – плітки, Водоліям - виграш Що потрібно їсти для нормального холестерину в тілі - коментар вченихЩо потрібно їсти для нормального холестерину в тілі - коментар вчених Прикмети на 12 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 12 січня: що не можна робити і як не потрапити в біду 68-річна Олена Проклова після інсульту готується до операції на мозку68-річна Олена Проклова після інсульту готується до операції на мозку
01:22

Які симптоми раку легенів можна помітити в різних частинах тіла - відповідь вчених

01:22

Maruv образі спокусливої лялечки показала ідеальну фігуру

00:55

У Леоніда Куравльова важке ураження мозку - актор харчується через трубку в шлунку

00:51

Прикмети на 13 січня: що не можна робити в день Маланки та Старий Новий рік і як не потрапити в бідуВідео

00:18

Гороскоп на сьогодні, 13 січня 2022: Ракам – удача, Дівам – плітки недругів, Водоліям - брехняВідео

Реклама
12 січня, середа
23:57

Дружина Віктора Павлика зізналася, хто в їхній родині більше заробляє

23:33

Яка рослина може захистити організм від інфекцій - відкриття вчених

23:23

В Україні розробляють дронів-камікадзеВідео

23:20

На якому маслі не можна смажити картоплю - медики дали відповідьВідео

23:10

Збирали на операцію: у Житомирі шахраї через доставку Justin вкрали 114 тисяч у ветерана АТОВідео

22:47

США нададуть екстрену допомогу Україні у разі нападу Росії

22:03

В Україні значно підскочили ціни на моркву: скільки коштує коренеплідВідео

21:55

Що не можна робити з грошима: які звички привертають бідність і багатствоВідео

21:40

Вчені знайшли несподівану користь жирів при діабеті

21:31

"Відпочили" за 80 тис. грн: у готелі в Карпатах побили туристів через зауваження про сніданок

21:19

У Monobank попередили про нову схему шахраїв: як не попастися аферистам

21:01

З'ясувалася умова запровадження нових санкцій США проти Путіна

20:37

Проблеми з грошима, втрати і труднощі: кому із знаків Зодіаку доведеться туго з фінансами в кінці січня

20:33

У ДБР розповіли, коли Порошенку оберуть запобіжний захід та налякали покараннямВідео

20:30

Навіть ялинка: через "мінування" 600 об’єктів в Україні довелося евакуювати тисячі людей

Реклама
20:29

Загрози Україні не буде, якщо Київ піде на запуск "Мінська": РФ вибухнула ультиматумом ЗаходуВідео

20:24

У дитини зупинилося серце: у Харкові іноземка народжувала вдома і мало не померлаВідео

20:23

Нутриціолог назвала топ-4 продукти, які "вбивають" шкіру

20:17

Православний календар 2022: важливі дати, пости і поминальні дні

20:11

Що має бути на столі на Старий Новий рік: 7 головних страв на Щедрий вечірВідео

20:06

Видерли волосся: під Рівним лікар з матір'ю покусали і побили жінкуВідео

19:47

Леся Нікітюк показала гаряче постільне фото в самих колготках

19:47

До Сенату США внесли нові санкції проти Росії: хто потрапив до списку

19:23

Коли Спаси 2022: Медовий, Яблучний і Горіховий Спас - дати, заборони і традиції

19:05

"Повна деградація" : у Міноборони РФ висловилися про відносини з НАТОВідео

18:56

"Готуйте голови до потужного метеоудару": в Україні різко зміниться погодаВідео

18:33

У разі агресії Росії запуск Північного потоку-2 ускладниться - Держдеп США

18:31

Даша Астаф'єва показала повністю оголене селфі після душу

18:30

Потужне зміцнення НАТО у Європі і атака РФ на Україну: Альянс попередив Москву про удар у відповідь

18:09

В Україні підняли зарплати медикам: коли виплачуватимуть по 20 тисячВідео

18:07

Місячний календар стрижок на лютий 2022: вдалі дні для нової зачіски і фарбуванняВідео

17:44

Як Алла Пугачова виглядає в повсякденному житті - показує Максим ГалкінВідео

17:35

Ціни на продукти можуть зрости ще на 20% – радник ЗеленськогоВідео

17:17

Україна в НАТО та виведення військ з Грузії з Молдовою: Альянс оголосив Росії різкі умови Заходу

16:33

"Велике будівництво" Зеленського береться за розбудову кардіоцентру у Черкасах

Реклама
16:32

На Волині 13-річний хлопчик загинув через пустощі на льоду

16:03

Летів п'яним і палив у літаку: українка на рейсі з Єгипту до Харкова жорстко провчила пасажираВідео

15:55

В Україну привезли смертельно небезпечні горіхи з ТуреччиниВідео

15:54

Хотів накласти на себе руки в прямому ефірі: у Львові від суїциду врятували 21-річного хлопцяВідео

15:31

Вступ України до НАТО не обговорюється - представник уряду ФРНВідео

15:30

Обрізання Господнє 2022: дата і значення свята, що не можна робити в цей день

15:08

Порошенка хочуть доставити до суду примусово – уже є рішення про затриманняВідео

14:57

Коли Водохреща 2022: дата, заборони і традиції дня

14:49

"Діти таке не їдять": українці масово розкритикували нове шкільне меню від КлопотенкаВідео

14:48

При обміні валют сім'я киян залишилась без 1,3 мільйона і бажаної квартириВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти