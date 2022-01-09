Який хліб корисний для серця і судин - відповідь кардіолога

Лікар порадила, переходити на хліб з борошна з високим вмістом клітковини.
Цукор - це один з найбільш шкідливих продуктів в нашому раціоні. Його можна знайти в хлібі, йогурті та інших продуктах, які ми їмо щодня. Лікарі сходяться на думці, що одним з найбільш небажаних продуктів в раціоні є цукор.
Кардіолог і кандидат медичних наук Ганна Кореневич стверджує, що регулярне вживання хлібобулочних виробів пов'язано з розвитком атеросклерозу, появою проблем з судинами та іншими недугами.
"Вживання хліба це всього лише ваша звичка, а не життєва необхідність або потреба організму. Тому від цього продукту ви можете вільно відмовитися", - зазначила кардіолог, уточнивши, що мова йде, перш за все, про хліб з борошна вищого сорту.
Який хліб буде корисніше
Лікар порадила, якщо є необхідність в продукті, переходити на хліб з борошна з високим вмістом клітковини.
"Оптимально робити хліб самостійно, додаючи туди висівки і клітковину, і їсти тільки такий хліб", - підкреслила кардіолог.
За словами медика, систематичне зловживання неправильними продуктами може погіршити перебіг серцево-судинних захворювань.
При цьому вона підкреслила, що зміна раціону має бути узгоджена з лікарем, якщо у людини були діагностовані серцево-судинні недуги.
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Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.
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