Який хліб корисний для серця і судин - відповідь кардіолога

Який хліб корисний / pixabay

Цукор - це один з найбільш шкідливих продуктів в нашому раціоні. Його можна знайти в хлібі, йогурті та інших продуктах, які ми їмо щодня. Лікарі сходяться на думці, що одним з найбільш небажаних продуктів в раціоні є цукор.

Кардіолог і кандидат медичних наук Ганна Кореневич стверджує, що регулярне вживання хлібобулочних виробів пов'язано з розвитком атеросклерозу, появою проблем з судинами та іншими недугами.

"Вживання хліба це всього лише ваша звичка, а не життєва необхідність або потреба організму. Тому від цього продукту ви можете вільно відмовитися", - зазначила кардіолог, уточнивши, що мова йде, перш за все, про хліб з борошна вищого сорту.

Який хліб буде корисніше

Лікар порадила, якщо є необхідність в продукті, переходити на хліб з борошна з високим вмістом клітковини.

"Оптимально робити хліб самостійно, додаючи туди висівки і клітковину, і їсти тільки такий хліб", - підкреслила кардіолог.

Реклама

За словами медика, систематичне зловживання неправильними продуктами може погіршити перебіг серцево-судинних захворювань.

При цьому вона підкреслила, що зміна раціону має бути узгоджена з лікарем, якщо у людини були діагностовані серцево-судинні недуги.

читайте такожХліб рекордно подорожчає: українці дізналися, як новий урожай вплине на ціни

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

Читайте також: