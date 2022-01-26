Який з соків може допомогти впоратися з гіпертонією - відповідь вчених/ ua.depositphotos.com/

Велика порція апельсинового соку знижує артеріальний тиск, а регулярне вживання такого напою дозволяє уникнути проблем з серцем. Про це повідомляє британський спеціалізований портал Daily Express.

Як каже доктор медицини Керрі Ракстон з наукового центру Fruit Juice Science Centre (Бельгія), щоденний прийом однієї склянки апельсинового соку знижує на три міліметри ртутного стовпа систолічний артеріальний тиск і майже на два міліметри — діастолічний.

"І апельсини, і апельсиновий сік містять рослинний поліфенол, званий гесперидином, який розслабляє наші кровоносні судини, полегшуючи організму контроль артеріального тиску. Він ефективніше засвоюється з соку, ніж з цільних апельсинів, тому що невелика кількість клітковини в цілих апельсинах перешкоджає поглинанню гесперидину організмом. Апельсиновий сік також виступає джерелом калію, що допомагає контролювати кров'яний тиск", - пояснила Ракстон.

За словами медика, гесперидин в людському організмі при перетравленні перетворюється в гесперетин.

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