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Який напій може викликати раптову зупинку серця - відповідь вчених

2 лютого 2022, 18:25

Особливе побоювання через вкрай негативного впливу на серце викликають деякі напої - на жаль, як кажуть дослідники, дуже популярні серед людей.

Серце
Який напій може викликати раптову зупинку серця - відповідь вчених / ua.depositphotos.com

Виникнення серцевого нападу нерідко розглядається медиками як результат неправильного способу життя, який поступово підриває здоров'я судин. Згідно з даними, які були результати такого дослідження були опубліковані в спеціалізованому журналі Anatolian Journal of Cardiology,

Зокрема, кажуть вчені, побоювання через негативний вплив на серце викликають деякі напої.

Дослідники кажуть, що серцеві напади трапляються, коли потік крові до міокарда стає утрудненим, і це може бути викликано низкою факторів. Дослідження показало, що зловживання енергетичними напоями здатне бути причиною раптової зупинки серця у здорових людей. За словами авторів дослідження, головна небезпека напою для серця - це висока концентрація в ньому кофеїну. Енергетики містять замаскований кофеїн у вигляді таких речовин, як гуарана, що отримується з рослини, ідентичного за дією кофеїну.

Дослідники попереджають, що гуарана містить вдвічі більше кофеїну, ніж кавові зерна, і при змішуванні з іншими активними речовинами, такими як женьшень і таурин, вона здатна "генерувати невизначені взаємодії".

"У молодих людей після вживання енергетичних напоїв поширені випадки незрозумілих зупинок серця", - кажуть дослідники.

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В першу чергу, відзначають вони, раптові інфаркти поширені серед людей, що змішують енергетичні напої зі спиртними.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що є певна кількість "корисних" продуктів, які легко можуть нашкодити організму. Про це розповів лікар-дієтолог Євген Арзамасцев.

За його словами, небезпеку може становити риба тунець. Протягом життя вона накопичує важкі метали, в тому числі ртуть.

"Важливо розуміти, що тунець - це велика риба, з великим терміном життя. А чим довше живе риба, тим більше шкідливих компонентів вона може накопичити", - повідомив Арзамасцев.

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здоров'я тіло організм
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