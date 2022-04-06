Який напій знижує ризик смерті від серцевих захворювань-відповідь вчених / ua . depositphotos.com

Хвороби серцево-судинна система - основна причина смерті в усьому світі. Про це повідомляє портал Express з посиланням на дослідження з галузевого видання European Journal of Preventive Cardiology.

Є один напій, пишуть вчені, який знизить ризик серцевих захворювань, трохи більше ніж наполовину. Йдеться про чай.

Всіх волонтерів класифікували як тих, які регулярно п'ють чай (не менше трьох разів на тиждень) і нерегулярно п'ють чай.

В середньому період спостереження склав 7,3 років. Результати показали, що у тих, хто регулярно пив чай, ризик серцевих захворювань та інсульту знизився на 20 відсотків, а ризик смертельних серцевих захворювань та інсульту на 22 відсотки.

Потім дослідники проаналізували підмножину з 14 тисяч чоловік за допомогою двох опитувань, проведених в різні моменти часу протягом приблизно восьми років.

Результати показали, що учасники, які зберігали звичку пити чай протягом усього дослідження, отримали ще більш значні переваги для здоров'я в порівнянні з тими, хто не пив чай регулярно. У тому числі ризик випадкових серцевих захворювань та інсульту був на 39% нижче, а ризик смерті від серцево-судинних захворювань та інсульту на 56% нижче, а зниження ризику смерті з будь-якої причини було на 29% нижче.

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