Який популярний овоч може знизити ризик інсульту - відповідь вчених / ua.depositphotos.com

Багата овочами і фруктами дієта зменшить ризик появи інсульту. Про це повідомляє портал пише Daily Express з посиланням на нове дослідників медиків.

Лікарі розповіли, що інсульт буває геморагічний і, набагато більш поширений, ішемічний. Останній розвивається через те, що в мозку людини в одному з судин застряє тромб. Геморагічний інсульт обумовлений пошкодженням судин і призводить до крововиливу в мозок.

З'ясувалося, що завдяки високому вмісту лікопіну (потужного антиоксиданту, який допомагає підтримувати тиск і знижувати рівень небезпечного холестерину) помідори можуть бути корисними в профілактиці патології. Медики прийшли до висновку, що лікопін може перешкоджати виробленню активних форм кисню, запалення і агрегації тромбоцитів. Це зменшує ризик утворення тромбів.

Зрештою, медики порадили людям їсти більше п'яти порцій фруктів і овочів на день.

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Нагадаємо, раніше експерти розповіли, якою дієтою можна вирішити проблеми з підшлунковою залозою.

До того вчені відповіли на питання, чи можна їсти ввечері під час дієти.