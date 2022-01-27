Який симптом поширеного раку проявляється після прийому їжі - відповідь вчених/ ua.depositphotos.com

Виявлення пухлини на ранній стадії дозволить з великою часткою ймовірності почати своєчасну онкологічну терапію. Медики британської організації Cancer Research UK назвали одна з ознак раку підшлункової залози, який зазвичай проявляється в двох випадках - після прийому їжі або в положенні лежачи, повідомляє портал "Медик Форум".

У цих випадках у людини з'являється певний тип тупий, але терпимою болю, яка зазвичай виникає в районі шлунка і відчутно віддає в спину. Як правило, вона посилюється, якщо людина поїв або ліг, а слабшає в тому випадку, коли людина сидить, нахилившись корпусом вперед. Крім болю симптомами смертоносного захворювання є втрата апетиту, ненавмисне зниження ваги, а також занадто світлий відтінок стільця. У деяких випадках у хворого може початися жовтяниця.

До слова, раніше вчені з Всесвітнього фонду дослідження раку повідомили, що консервовані овочі, які не містять крохмаль, підвищують ризик розвитку онкологічних захворювань.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що вчені з Каролінського інституту (Швеція) розповіли про те, як фізичні вправи можуть бути корисні в боротьбі з прогресуючими онкологічними захворюваннями.

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