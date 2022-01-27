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Яку кашу потрібно обов'язково включити в раціон - відповідь нутриціолога

27 січня 2022, 02:54

Нутриціолог окремо зазначила, що певного виду кашу необхідно виключити при гастриті зі зниженою кислотністю, здуттях, підвищеному газоутворення.

Каша
Яку кашу потрібно обов'язково включити в раціон - відповідь нутриціолога/ ua.depositphotos.com

В раціон будь-якій людині вкрай необхідно включити страви з пшона - зокрема, пшоняну кашу. Про це відомий Нутриціолог Вікторія Лазарєва розповіла в коментарі РИА Новости.

За її словами, пшоно — одна з найкорисніших круп. Вона вкрай багата вітамінами групи В, а особливо — вітаміном В6. Він відповідає за обмінні процеси, бере участь в синтезі білка і допомагає регулювати рівень цукру в крові.

"Страви з пшона особливо корисні при діабеті, атеросклерозі, захворюваннях печінки, підшлункової залози, серцево-судинної і нервової систем", — заявила Лазарєва.

При цьому Нутриціолог окремо зазначила, що пшоно необхідно виключити при гастриті зі зниженою кислотністю, здуттях, підвищеному газоутворення, а також людям, які страждають від целіакії.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що шотландські вчені з Абердинського університету з'ясували, що низькокалорійні дієти можуть продовжити життя.

На думку вчених, низькокалорійні програми харчування дозволяють на 18% знизити ризик ранньої смерті у людей з надлишком маси тіла.

Як заявила співавтор даного дослідження Елісон Авенель, найбільш корисні дієти з низьким вмістом жиру, цукру і рафінованих вуглеводів.

viber
здоров'я каша організм
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