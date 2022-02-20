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Кардіолог назвала новий продукт, дуже небезпечний для серця

20 лютого 2022, 01:15

Як каже відомий лікар-кардіолог Анна Кореневич, серцево-судинній системі загрожує безліч небезпечних речей. Але є один особливо небезпечний продукт.

Серце
Кардіолог назвала новий продукт, дуже небезпечний для серця / ua.depositphotos.com

Для здоров'я найкраще з'їсти маленький шматочок масла, ніж його замінник-спред. Про це повідомляє відомий лікар-кардіолог Ганна Кореневич у коментарі "Москва 24".

За словами фахівця, продукт вкрай шкідливий для здоров'я через наявність в ньому трансжирів. Кореневич також закликала відмовитися від напівфабрикатів, оскільки при їх виготовленні використовують спред.

До слова, раніше Анна Кореневич стверджувала, що регулярне вживання хлібобулочних виробів пов'язано з розвитком атеросклерозу, появою проблем з судинами та іншими недугами.

"Вживання хліба це всього лише ваша звичка, а не життєва необхідність або потреба організму. Тому від цього продукту ви можете вільно відмовитися", ‒ зазначила кардіолог.

Кореневич окремо уточнила, що мова йде, перш за все, про хліб з борошна вищого сорту.

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читайте такожЯкий хліб корисний для серця і судин - відповідь кардіолога

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, що хорошою комбінацією продуктів для підвищення імунітету організму є суміш лимона і імбиру.

До того медики стверджували, що риба лосось – потенційний розсадник китайського коронавірусу COVID-19. Інфекція в її м'ясі може бути життєздатною більше восьми днів

viber
хліб серце серцево-судинна система
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