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Кардіолог пояснив, чим небезпечний для тіла низький тиск

11 лютого 2022, 02:22

За слова кардіолога Роберта Швінгера, є проблема з тим, що далеко не у всіх країнах гіпотонія (знижений тиск) визнано захворюванням.

Тиск
Кардіолог пояснив, чим небезпечний для тіла низький тиск / УНІАН

Знижений артеріальний тиск нітрохи не менш небезпечно, ніж підвищений (тобто гіпертонія), однак воно все одно може провести серцевим нападом. Про це заявив лікар-кардіолог з Німеччини Роберт Швінгер, повідомляє агентство РИА Новости.

Медик спростував твердження, що знижений тиск практично не впливає на здоров'я і захищає кровоносну систему і органи. За його словами, офіційно гіпотонія далеко не у всіх країнах вважається захворюванням. І тому немає точних даних про кількість людей зі зниженим тиском.

Швінгер зазначив, що до симптомів гіпотонії відносяться шум у вухах, слабкість, головні болі, а також хитка хода і аритмія. Кардіолог зазначив, що гіпотензія може бути самостійним захворюванням ‒ особливо у худих і високих людей, які не займаються спортом. Крім того, її може викликати і дисфункція щитовидки, серцево-судинні захворювання і нейрогенні розлади.

За його словами, знижений тиск як правило становить загрозу для літніх людей. Так, через запаморочення вони можуть втратити рівновагу і впасти, що може привести до серйозних травм.

Інша небезпека - серцевий напад. Медик пояснив, що перш за все, такий стан речей стосується пацієнтів, які страждають на ішемічну хворобу серця.

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Нагадаємо, раніше професор Олексій Буеверов розповів, скільки шоколаду можна їсти в день. За його словами, норма для середньостатистичної людини - близько 50 грамів темного шоколаду, в якому не менше 50% какао.

Експерти розвінчали міф про те, що якщо є темний шоколад, то він буде менше шкодити фігурі.

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здоров'я артеріальний тиск організм
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