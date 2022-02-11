Кардіолог пояснив, чим небезпечний для тіла низький тиск / УНІАН

Знижений артеріальний тиск нітрохи не менш небезпечно, ніж підвищений (тобто гіпертонія), однак воно все одно може провести серцевим нападом. Про це заявив лікар-кардіолог з Німеччини Роберт Швінгер, повідомляє агентство РИА Новости.

Медик спростував твердження, що знижений тиск практично не впливає на здоров'я і захищає кровоносну систему і органи. За його словами, офіційно гіпотонія далеко не у всіх країнах вважається захворюванням. І тому немає точних даних про кількість людей зі зниженим тиском.

Швінгер зазначив, що до симптомів гіпотонії відносяться шум у вухах, слабкість, головні болі, а також хитка хода і аритмія. Кардіолог зазначив, що гіпотензія може бути самостійним захворюванням ‒ особливо у худих і високих людей, які не займаються спортом. Крім того, її може викликати і дисфункція щитовидки, серцево-судинні захворювання і нейрогенні розлади.

За його словами, знижений тиск як правило становить загрозу для літніх людей. Так, через запаморочення вони можуть втратити рівновагу і впасти, що може привести до серйозних травм.

Інша небезпека - серцевий напад. Медик пояснив, що перш за все, такий стан речей стосується пацієнтів, які страждають на ішемічну хворобу серця.

Реклама

читайте такожЯк нормалізувати тиск в домашніх умовах: названий ідеальний продукт

Нагадаємо, раніше професор Олексій Буеверов розповів, скільки шоколаду можна їсти в день. За його словами, норма для середньостатистичної людини - близько 50 грамів темного шоколаду, в якому не менше 50% какао.

Експерти розвінчали міф про те, що якщо є темний шоколад, то він буде менше шкодити фігурі.