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Кардіолог пояснив, які продукти потрібно споживати для здоров'я серця

6 квітня 2022, 03:39

Тамаз Гаглошвілі уточнив, що капуста ‒ відмінне джерело харчових волокон, якщо у людини відсутні проблеми з шлунково-кишковим трактом.

Серце
Серце / ua . depositphotos.com

У разі гіпертонії (підвищеного артеріального тиску) крім медикаментозного лікування, на ранніх стадіях захворювання можна поліпшити стан, дотримуючись ряд правил, які пов'язані з харчуванням. Про це заявив відомий вчений-кардіолог Тамаз Гаглошвили.

За його словами, необхідно, в першу чергу, скоротити кількість солі в організмі, відмовитися від головного провокатора серцево-судинних захворювань - куріння, а також включити в раціон продукти, в яких достатньо клітковини.

"Необхідно отримувати достатньо клітковини. Вона міститься в зелених продуктах, гречці, вівсянці, сочевиці. Хочу розвіяти міф про те, що в не сезон клітковину складно отримати, або ж можна знайти продукти, де її багато, але за великі гроші. Так от, величезну кількість клітковини містить звичайна капуста", - зазначив медик.

Гаглошвілі уточнив, що капуста ‒ відмінне джерело харчових волокон, якщо немає проблем з шлунково-кишковим трактом.

Чим більше в раціоні клітковини, тим нижче ризик розвитку серцево-судинних захворювань і нижче ризик прогресування гіпертонії, підсумував кардіолог.

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Нагадаємо, раніше експерти розповіли, що хорошою комбінацією продуктів для підвищення імунітету організму є суміш лимона і імбиру.

До того медики стверджували, що риба лосось – потенційний розсадник китайського коронавірусу COVID-19. Інфекція в її м'ясі може бути життєздатною більше восьми днів

Автор: Єгор Бунін
viber
серцево-судинна система артеріальний тиск організм
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