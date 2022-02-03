Кардіолог розповіла, як здолати проблеми серця і судин після COVID - 19 / Reuters

Людям, які перенесли захворювання COVID-19, доводиться відчувати досить серйозні наслідки для здоров'я. Київський лікар-кардіолог вищої категорії Ганна Солощенко в коментарі порталу "Факти" розповіла, що потрібно робити таким людям.

"Тахікардія і навіть аритмія - часті ускладнення COVID-19. Раджу вам звертатися до кардіолога. Лікар при необхідності проведе обстеження, наприклад, холтер - добовий моніторинг кардіограми, призначить препарати, такі як бета-блокатори. Думаю, через два-три місяці самопочуття покращиться. Нагадаю, що відмовлятися від бета-блокаторів слід обережно — поступово зменшуючи дозу", ‒ каже медик.

Крім того, каже Солощенко, досить регулярно люди, які перехворіли коронавірусом, страждають від сильної задишки.

"У кардіології є тест, яким лікарі користуються вже більше ста років. Людина йде протягом шести хвилин, і в залежності від подоланої відстані фахівці виділяють стадії серцевої недостатності. Зараз багато, навіть молоді, спортивні, після COVID-19 скаржаться на задишку, причому при незначному фізичному навантаженні. Це може бути пов'язано з ураженням легенів, яке не оминуло майже кожного пацієнта (на КТ ми бачимо специфічні зміни, що нагадують "матове скло" - запалення і набряк легеневої тканини). Щоб легені задихали в повну силу, деяким пацієнтам потрібно два-три місяці", - підсумувала вона.

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