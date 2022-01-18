Комаровський назвав топ-4 симптоми, які є у хворої на грип людини

Крім того, доктор Євген Комаровський дав конкретні та детальні рекомендації саме тим людям, яким, на жаль, не вдалося уникнути зараження грипом.
Відомий медик-педіатр Євген Комаровський розповів, за якими симптомами можна визначити що людина захворіла на грип. Повний текст звернення медика був опублікований на його сторінці в соціальній мережі Instagram.
Отже, симптоми, за якими можна розпізнати грип:
- Різке підвищення температури тіла.
- Головний біль.
- Кашель і біль в горлі.
- Біль у м'язах.
Крім того, доктор Комаровський дав рекомендації тим людям, яким не вдалося уникнути зараження грипом:
- Прикривайте рот рукою або серветкою, коли кашляєте.
- Регулярно мийте руки.
- Відпочивайте якомога більше.
- Пийте багато води.
- Зверніться за медичною допомогою, якщо перебуваєте в групі ризику.
До того, Євген Комаровський неодноразово заявляв, що медики ні в якому разі не повинні при гострій респіраторній інфекції призначати антибактеріальні препарати.
"Немає жодної вірусної хвороби, в протоколи лікування яких входять антибіотики", − говорив доктор.
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Нагадаємо, раніше відомий український лікар Євген Комаровський пояснив, як слід справлятися з однією з найпоширеніших проблем в літньому віці - підвищеним тиском.
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