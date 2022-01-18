Комаровський назвав топ-4 симптоми, які є у хворої на грип людини

Євген Комаровський / УНІАН

Відомий медик-педіатр Євген Комаровський розповів, за якими симптомами можна визначити що людина захворіла на грип. Повний текст звернення медика був опублікований на його сторінці в соціальній мережі Instagram.

Отже, симптоми, за якими можна розпізнати грип:

Різке підвищення температури тіла.

Головний біль.

Кашель і біль в горлі.

Біль у м'язах.

Крім того, доктор Комаровський дав рекомендації тим людям, яким не вдалося уникнути зараження грипом:

Прикривайте рот рукою або серветкою, коли кашляєте.

Регулярно мийте руки.

Відпочивайте якомога більше.

Пийте багато води.

Зверніться за медичною допомогою, якщо перебуваєте в групі ризику.

До того, Євген Комаровський неодноразово заявляв, що медики ні в якому разі не повинні при гострій респіраторній інфекції призначати антибактеріальні препарати.

"Немає жодної вірусної хвороби, в протоколи лікування яких входять антибіотики", − говорив доктор.

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Нагадаємо, раніше відомий український лікар Євген Комаровський пояснив, як слід справлятися з однією з найпоширеніших проблем в літньому віці - підвищеним тиском.

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