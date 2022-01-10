Комаровський розкрив два головні секрети довголіття

Комаровський розповів, як подовжити життя / Фото УНІАН

Відомий український лікар Євген Комаровський дав корисні поради, як подовжити життя. За його словами, потрібно займатися спортом і сексом, а ще - оточувати себе хорошими людьми.

За його словами, фізичні навантаження - запорука довгого життя.

"Щойно ви перестаєте рухатися, еволюція або боженька отримує сигнал: ця людина не рухається, вона еволюції не потрібна. Якщо ви перестаєте займатися сексом, ви також не потрібні. Тому смикайтеся до останнього. Треба щось із собою робити, треба себе змушувати, зрештою, це сигнали", - сказав Комаровський в ефірі телеканалі Україна 24.

Лікар вважає, що один із секретів довголіття - це позитивні емоції та хороші люди в оточенні.

"Якщо у вас вдома суцільне з'ясування стосунків і мордобій, міняйте. Краще жити на орендованій квартирі, але не зустрічатися щодня із людиною, яка тебе не любить, ненавидить, з якою у тебе конфлікти, — це дуже шкідливо для здоров'я. Це викиди адреналіну, спазми судин, це жахливо. Жодними грошима не можна виправдати хама-начальника", - сказав Комаровський.

Як повідомляв Главред, раніше Євген Комаровський назвав ознаки болю в горлі, в разі наявності яких потрібно якомога швидше звернутися до лікаря за консультацією. За словами медика, існує так зване "правило першої чашки".

Читайте також: