Комаровський розповів, як відрізнити коронавірус від ГРВІ

Євген Комаровський / скріншот

Лікар-педіатр Євген Комаровський розповів, що потрібно відразу робити, якщо ви відчули втому і перші ознаки застуди.

Комаровський такод розповів, як зрозуміти, чи захворіли ви на коронавірус, або це просто ГРВІ.

За словами відомого педіатра, в перші дні захворювання симптоми хвороб дуже схожі. Але немає жодного симптому, який може бути тільки при грипі і не з'явитися при коронавірусі.

Буває часто, що при COVID-19 люди втрачають нюх і смакові відчуття. Але це також може бути і через грип. Тому не можна зі 100% упевненістю говорити, що у вас коронавірус, якщо пропав нюх.

Як зрозуміти, у вас коронавірус або грип

"При коронавірусі принципово характерно те, що на другому тижні протікання хвороби у вас можливе різке погіршення стану", - заявив Комаровський.

Реклама

Він також підкреслив, що і коронавірус і грип - це вірусна інфекція. Тому лікування двох хвороб буде однаковим.

"Але у нас, як правило, немає ефективних противірусних препаратів. Тому ми повинні створити певні умови, щоб організм максимально швидко впорався з вірусом", - зазначив доктор.

читайте такожНайбезпечніша вакцина для дітей: Комаровський дав несподівану пораду

Якщо у вас з'явився нежить, слабкість, біль в горлі і температура, то потрібно тепло одягнутися, пити багато рідини і знаходиться в приміщенні з прохолодним і чистим повітрям.

При цьому, якщо вам не хочеться, то можете не дотримуватися постільного режиму.

Якщо у вас спостерігається висока температура, то краще прийняти жарознижуючі засоби. Це може бути "Парацетамол" або "Ібупрофен". Але в будь-якому випадку необхідно розповісти про хворобу сімейного лікаря.

Комаровський про коронавірус

Раніше Євген Комаровський заявив про те, що коронавірус може передаватися аерозольним шляхом.

За його словами, вентиляція приміщення і відкриті кватирки виявляються набагато більш ефективним способом профілактики, ніж всі маски разом узяті.