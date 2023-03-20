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Кому не можна їсти манну кашу: цікаві відомості про легендарну страву

20 березня 2023, 14:21
Манна каша - це не тільки пам'ятне багатьом з дитинства варене місиво з крупи. Главред розібрався, чим така каша корисна і кому не можна їсти манку.
Манна каша
Манна каша / колаж фото ua.depositphotos.com

Манна каша - у мільйонів і мільйонів людей це блюдо асоціюється виключно з малоапетитним варивом з грудками, яким їх пригощали в дитячому саду. Але все ж має сенс, як нам здається, поглянути на таку кашу дорослим і зваженим поглядом.

Чим корисна манна каша для дорослих

У манній крупі зазвичай помітно нижче вміст клітковини, ніж в інших крупах. І хоча без її волокон дуже важко налаштувати нормальне травлення, все ж при деяких захворюваннях шлунково-кишкового тракту продукти, в яких багато клітковини, є не рекомендуються. Оскільки вони запускають величезний процес газоутворення, а також досить часто дратують шлунково-кишковий тракт. І тут на допомогу приходить манка.

Вона як би обволікає слизові площі шлунка і кишківника, не викликають спазмів і якісно засвоюється організмом. І це, кажуть дієтологи, помітне для тих людей, які страждають проблемами з травленням. А якщо людина пройшла через хірургічні операції, то йому в відновлювальному періоді, під час занепаду сил порції манної каші допоможуть в кілька разів швидше відновитися.

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Далі - манку рекомендують включати в харчування тим людям, які борються з анемією (якщо вона виникає на тлі невеликих показників еритроцитів в крові). Справа в тому, що така каша містить в собі той обсяг заліза, який необхідний для максимального збільшення числа цих самих еритроцитів. Плюс манна каша покращує кровообіг і дає можливість по-максимуму накопичити речовини, які потрібні для якісної роботи тіла.

Ну і в кінцевому підсумку, манна каша - надійне джерело потрібних речовин і мінералів (вітамінів групи B, E, калій, магній, фосфор).

Манна каша

Кому не можна їсти манну кашу

Проте, не можна сказати, що манну кашу можна їсти кілограмами абсолютно всім, так би мовити, верствам і групам населення. Наприклад, зараз вважається, що нею не можна напихати кожен день тих дітей, які відрізняються міцним здоров'ям. А ось існував антагоністичний стереотип − тому такою кашею вихованців в дитячому саду годували кожен день. Ще б пак, адже манна крупа дуже дешева, а при її постійному вживанні діти швидко набирали вагу (як в старому фільмі - "Що не день, то сто грам. А то й - сто п'ятдесят"). Річ у тім, що у крупи цієї високий глікемічний індекс (тобто після її вживання в крові швидко підскакує рівень цукру, а потім аналогічним чином швидко знижується). А супутні коливання рівня інсуліну, власне, і призводять до того, що відкладається безліч жиру в підшкірній клітковині. І вага, відповідно, швидко зростає.

Далі - в такій крупі міститься велика кількість фітину. Ця речовина зазвичай сильно зменшує потенціал засвоєння кальцію організмом. Тобто, якщо регулярно і багато їсти манної каші, то можуть трапитися проблеми з кістковою системою − в тому числі і з зубами. Плюс кальцій дуже потрібен для того, щоб нормально працювали серце і судини, а також для того, щоб правильно передавалися імпульси через нерви в м'язи.

Крім того, в манній крупі не дуже багато грубих волокон. І це створює фон для того, щоб розвивалися запори у людей, у яких є схильність до таких порушень.

Манна крупа взагалі входить в групу круп, в яких є глютен. Ось тому-то і при непереносності організмом такого білка манку такій людині їсти не можна. Ну і, в іншому випадку, будуть з'являтися диспепсичні розлади, а потім розвиваються множинні порушення всмоктування.

Таким чином, шкідлива манна каша для дорослих, у яких діагностовано:

  • цукровий діабет і порушена толерантність до глюкози;
  • ожиріння;
  • непереносність глютену;
  • схильність до запорів.

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