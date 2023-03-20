Кому не можна їсти манну кашу: цікаві відомості про легендарну страву

Манна каша - це не тільки пам'ятне багатьом з дитинства варене місиво з крупи. Главред розібрався, чим така каша корисна і кому не можна їсти манку.

Манна каша / колаж фото ua.depositphotos.com

Манна каша - у мільйонів і мільйонів людей це блюдо асоціюється виключно з малоапетитним варивом з грудками, яким їх пригощали в дитячому саду. Але все ж має сенс, як нам здається, поглянути на таку кашу дорослим і зваженим поглядом.

Чим корисна манна каша для дорослих

У манній крупі зазвичай помітно нижче вміст клітковини, ніж в інших крупах. І хоча без її волокон дуже важко налаштувати нормальне травлення, все ж при деяких захворюваннях шлунково-кишкового тракту продукти, в яких багато клітковини, є не рекомендуються. Оскільки вони запускають величезний процес газоутворення, а також досить часто дратують шлунково-кишковий тракт. І тут на допомогу приходить манка.

Вона як би обволікає слизові площі шлунка і кишківника, не викликають спазмів і якісно засвоюється організмом. І це, кажуть дієтологи, помітне для тих людей, які страждають проблемами з травленням. А якщо людина пройшла через хірургічні операції, то йому в відновлювальному періоді, під час занепаду сил порції манної каші допоможуть в кілька разів швидше відновитися.

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Далі - манку рекомендують включати в харчування тим людям, які борються з анемією (якщо вона виникає на тлі невеликих показників еритроцитів в крові). Справа в тому, що така каша містить в собі той обсяг заліза, який необхідний для максимального збільшення числа цих самих еритроцитів. Плюс манна каша покращує кровообіг і дає можливість по-максимуму накопичити речовини, які потрібні для якісної роботи тіла.

Ну і в кінцевому підсумку, манна каша - надійне джерело потрібних речовин і мінералів (вітамінів групи B, E, калій, магній, фосфор).

Кому не можна їсти манну кашу

Проте, не можна сказати, що манну кашу можна їсти кілограмами абсолютно всім, так би мовити, верствам і групам населення. Наприклад, зараз вважається, що нею не можна напихати кожен день тих дітей, які відрізняються міцним здоров'ям. А ось існував антагоністичний стереотип − тому такою кашею вихованців в дитячому саду годували кожен день. Ще б пак, адже манна крупа дуже дешева, а при її постійному вживанні діти швидко набирали вагу (як в старому фільмі - "Що не день, то сто грам. А то й - сто п'ятдесят"). Річ у тім, що у крупи цієї високий глікемічний індекс (тобто після її вживання в крові швидко підскакує рівень цукру, а потім аналогічним чином швидко знижується). А супутні коливання рівня інсуліну, власне, і призводять до того, що відкладається безліч жиру в підшкірній клітковині. І вага, відповідно, швидко зростає.

Далі - в такій крупі міститься велика кількість фітину. Ця речовина зазвичай сильно зменшує потенціал засвоєння кальцію організмом. Тобто, якщо регулярно і багато їсти манної каші, то можуть трапитися проблеми з кістковою системою − в тому числі і з зубами. Плюс кальцій дуже потрібен для того, щоб нормально працювали серце і судини, а також для того, щоб правильно передавалися імпульси через нерви в м'язи.

Крім того, в манній крупі не дуже багато грубих волокон. І це створює фон для того, щоб розвивалися запори у людей, у яких є схильність до таких порушень.

Манна крупа взагалі входить в групу круп, в яких є глютен. Ось тому-то і при непереносності організмом такого білка манку такій людині їсти не можна. Ну і, в іншому випадку, будуть з'являтися диспепсичні розлади, а потім розвиваються множинні порушення всмоктування.

Таким чином, шкідлива манна каша для дорослих, у яких діагностовано:

цукровий діабет і порушена толерантність до глюкози;

ожиріння;

непереносність глютену;

схильність до запорів.

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