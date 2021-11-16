Кому небезпечно постійно їсти яблука - коментар дієтолога / ua.depositphotos.com

Кому бажано виключити яблука з раціону щоб уникнути проблем зі здоров'ям. Про це лікар-дієтолог Ольга Корабльова розповіла в коментарі РИА Новости.

За її словами, яблука не можна їсти при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, гастриті, а також виразці шлунка або кишечника.

"Яблуко натщесерце, як і будь-які кислі продукти, може викликати здуття живота, подразнення слизових і загострення захворювань через велику кількість грубої клітковини", - говорить Корабльова.

Дієтолог додала, що можна їсти запечені яблука. В процесі термообробки містяться в них лимонні та яблучні кислоти руйнуються, зате зберігається пектин, який благотворно впливає на роботу кишечника.

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Нагадаємо, раніше кандидат медичних наук і відомий дієтолог Римма Мойсенко заявила про те, що для того, щоб не перевантажувати травлення, говорить Мойсенко, яблука краще їсти у першій половині дня - в крайньому випадку не пізніше полудня.

Денна норма в кінці літа - початку осені, коли в продаж надходять яблука нового врожаю, – до 300 грамів.

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