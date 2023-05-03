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Контрнаступ може призвести до збільшення жертв українських військових - WP

Юлія Куришко
3 травня 2023, 11:38 оновлено 3 травня, 11:41
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У США зробили тривожну заяву з приводу очікуваного контрнаступу українських військових.
Контрнаступ може призвести до збільшення жертв українських військових - WP
ЗСУ готуються до контрнаступу / Фото: ua.depositphotos.com

Згідно з оцінками, які оприлюднив Білий дім, цього тижня кількість вбитих і поранених російських окупантів Україні різко зросла за останні місяці. Так, із грудня близько 20 тисяч росіян загинули в боях, ще 80 тисяч були поранені. Про це пише The Washington Post, посилаючись на інформацію від співрозмовників в уряді США.

Багато із цих жертв, як зазначають американські чиновники, сталися в Бахмуті. За словами представника Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, майже половина з ліквідованих 20 тисяч військових окупантів - бойовики ПВК "Вагнера", зокрема і зеки, яких Пригожин особисто вербував по в’язницях.

У США вважають, що такі запеклі бойові дії свідчать про те, що кривава бійня може стати ще кривавішою після початку контрнаступу Києва з метою відвоювання окупованих територій.

відео дня

Витік розвідданих у кінці лютого показав, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в боях загинуло 42,5 тис. військових росіян і до 17 тисяч українців.

Старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі, який уважно стежить за конфліктом, каже, що російські війська зазнали значних втрат під час зимового наступу у Вугледарі, Кремінній, Мар'їнці та інших місцях.

"Коли ви атакуєте, ви, як правило, зазнаєте більше втрат", - зауважив Лі.

Також науковець припускає, що український контрнаступ може зіткнутися зі схожими перешкодами та призвести до збільшення кількості жертв серед українських військових.

Дивіться відео про те, як українські військові тримають Бахмут:

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що українська армія планує провести контрнаступ, в рамках якого має намір відкинути окупаційні війська Росії та повернути Крим.

Україна зможе як мінімум поліпшити свої позиції на фронті для ударів по ворогу в Криму і на Донбасі, щоб знищити військову логістику окупантів.

Найближчі місяці бойових дій покажуть, чи зможе Україна виконати свої обіцянки та повернути собі всю свою окуповану територію, але на контрнаступ ЗСУ можуть вплинути кілька факторів.

Дії ЗСУ в Бахмуті треба сприймати як контрнаступ. Українські військові продовжують тримати оборону Бахмуту і не дають російським окупантам захопити його.

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