Коронавірус "добив" молоду львівську художницю, яка боролася з раком

Львівська художниця померла від коронавірусу

У Львові померти відома в місті художниця і педагог Ольга Ган.

Про смерть жінки повідомила письменниця Христя Венгринюк, та написала на своїй сторінці в Facebook про те, що Ольга довгий час боролася з онкологічним захворюванням і через курс хіміотерапії не могла вакцинуватися від коронавірусу.

Місцеві засоби масової інформації уточнюють, що Ольга працювала в одному з львівських ліцеїв викладачем української мови та літератури.

Коли в 2020-му році у неї діагностували онкологію, вона почала малювати картини і продавати їх для того, щоб якимось чином вижити, так як лікування обходилося їй дуже дорого.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 2 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 19 455 жителів країни, всього з початку епідемії - 2 955 693. Летальних випадків-700, всього-68 727.

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Коронавірус в Києві станом на ранок вівторка, 2 листопада, вбив за добу 60 пацієнтів - такого числа померлих не було за весь час пандемії. З початку епідемії в Києві померли 6 268 осіб.

У Польщі стартували випробування української вакцини від коронавірусу - зараз препарат випробовують на звичайних мишах в інституті в Гданську.

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