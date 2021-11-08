Коронавірус або туберкульоз: за якими симптомами відрізнити хвороби

Щоб виключити туберкульоз, потрібно не затягувати зі зверненнями за медичною допомогою. Лікарі проведуть додаткові скринінги та обстеження.
У нашій країні може в два рази збільшиться смертність від туберкульозу. Однією з причин такої ситуації є схожість симптомів цієї хвороби з коронавірусом, повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я МОЗ України.
За словами експертів, пацієнти, які звертаються до лікаря, мають уважно прислухатися до свого стану здоров'я.
Деякі симптоми туберкульозу та COVID-19 дуже схожі:
- підвищена температура тіла;
- тривалий кашель;
- слабкість.
Щоб виключити туберкульоз, потрібно не затягувати зі зверненнями за медичною допомогою. Лікарі проведуть додаткові скринінги та обстеження.
"Туберкульоз-виліковне захворювання. Головне-регулярно приймати призначені лікарем препарати", - підкреслили експерти.
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Раніше повідомлялося, що Україні розширилася червона зона карантину, введена через поширення епідемії коронавірусу.
Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України станом на 8 листопада. В Україні в цілому перевищено рівень захворюваності - при нормі не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 799 (перевищення в 10,65 рази).
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