Коронавірус або туберкульоз: за якими симптомами відрізнити хвороби

Як відрізнити туберкульоз від коронавірусу / Getty

У нашій країні може в два рази збільшиться смертність від туберкульозу. Однією з причин такої ситуації є схожість симптомів цієї хвороби з коронавірусом, повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я МОЗ України.

За словами експертів, пацієнти, які звертаються до лікаря, мають уважно прислухатися до свого стану здоров'я.

Деякі симптоми туберкульозу та COVID-19 дуже схожі:

підвищена температура тіла;

тривалий кашель;

слабкість.

Щоб виключити туберкульоз, потрібно не затягувати зі зверненнями за медичною допомогою. Лікарі проведуть додаткові скринінги та обстеження.

"Туберкульоз-виліковне захворювання. Головне-регулярно приймати призначені лікарем препарати", - підкреслили експерти.

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Раніше повідомлялося, що Україні розширилася червона зона карантину, введена через поширення епідемії коронавірусу.

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України станом на 8 листопада. В Україні в цілому перевищено рівень захворюваності - при нормі не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 799 (перевищення в 10,65 рази).

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