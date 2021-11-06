Коронавірус у котів і собак: як розпізнати і лікувати небезпечну хворобу

При тривалому контакті з хворою людиною собаки й коти можуть заразитися COVID-19 / ua.depositphotos.com

Коронавірус, який другий рік вирує у всьому світі, загрожує не лише людям, але й домашнім тваринам. Зокрема, захворіти можуть домашні улюбленці - кішки та собаки.

Ветеринари кажуть, що випадки COVID-19 серед домашніх тварин зустрічаються нечасто, але вони все ж таки можуть заразитися при тривалому контакті з хворою людиною, передає РИА Новости.

Симптоми коронавірусу у собак і кішок

чхання;

кашель;

виділення з очей або носа;

сонливість;

важке дихання.

Підтвердити або виключити зараження можуть у ветклініці. Для цього у вихованця візьмуть мазок з носа. Але описані симптоми можуть бути ознаками інших респіраторних інфекцій, наприклад, мікоплазмозу.

У більшості випадків домашні тварини переносять коронавірусну інфекцію легко, іноді безсимптомно, важкі форми захворювання трапляються вкрай рідко.

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При цьому якщо діагноз "коронавірус" все ж таки підтвердився, але вихованець почувається нормально, то лікувати його не потрібно. Експерт радить просто спостерігати за самопочуттям тварини.

"Якщо з'являться нові симптоми або йому стане гірше, потрібно звернутися до ветеринарної клініки", - сказав ветеринар.

читайте такожКоронавірус у тварин: учені з'ясували, кого людина може заразити COVID-19До слова, існує "котячий" коронавірус, який не має відношення до COVID-19. Він є майже у всіх кішок і не представляє небезпеки, але в рідкісних випадках може стати причиною розвитку інфекційного перитоніту і ентериту. Для людей і собак цей вірус не небезпечний - їм можуть заразитися виключно представники сімейства котячих.

Коронавірус у тварин

У квітні 2020 року в китайському місті Ухань коронавірус знайшли у кішок.

Пізніше випадок захворювання на коронавірус п'ятирічної домашньої кішки зафіксували в Москві.

Пізніше учені з'ясували, що людина здатна передати коронавірус своїм домашнім вихованцям, зокрема – кішкам і собакам. Не виключено, що саме собаки більш сприйнятливі до зараження COVID-19, ніж кішки.

У квітні стало відомо, що на двох звірівницьких фермах в провінції Північний Брабант, на яких вирощують норок, тварини захворіли на коронавірус. Влада Нідерландів обмежила доступ до ферм в якості запобіжного заходу.

Пізніше в Нідерландах зафіксували перший випадок передачі COVID-19 від тварини людині - місцевий фермер заразився від норки.

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