УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

Коронавірус у котів і собак: як розпізнати і лікувати небезпечну хворобу

6 листопада 2021, 02:13

Кашель, виділення з носа, сонливість і важке дихання можуть бути симптомами коронавірусу у кішок і собак, але це не завжди привід для занепокоєння.

1636118175-6550.jpg
При тривалому контакті з хворою людиною собаки й коти можуть заразитися COVID-19 / ua.depositphotos.com

Коронавірус, який другий рік вирує у всьому світі, загрожує не лише людям, але й домашнім тваринам. Зокрема, захворіти можуть домашні улюбленці - кішки та собаки.

Ветеринари кажуть, що випадки COVID-19 серед домашніх тварин зустрічаються нечасто, але вони все ж таки можуть заразитися при тривалому контакті з хворою людиною, передає РИА Новости.

Симптоми коронавірусу у собак і кішок

  • чхання;
  • кашель;
  • виділення з очей або носа;
  • сонливість;
  • важке дихання.

Підтвердити або виключити зараження можуть у ветклініці. Для цього у вихованця візьмуть мазок з носа. Але описані симптоми можуть бути ознаками інших респіраторних інфекцій, наприклад, мікоплазмозу.

У більшості випадків домашні тварини переносять коронавірусну інфекцію легко, іноді безсимптомно, важкі форми захворювання трапляються вкрай рідко.

Реклама

При цьому якщо діагноз "коронавірус" все ж таки підтвердився, але вихованець почувається нормально, то лікувати його не потрібно. Експерт радить просто спостерігати за самопочуттям тварини.

"Якщо з'являться нові симптоми або йому стане гірше, потрібно звернутися до ветеринарної клініки", - сказав ветеринар.

читайте такожКоронавірус у тварин: учені з'ясували, кого людина може заразити COVID-19До слова, існує "котячий" коронавірус, який не має відношення до COVID-19. Він є майже у всіх кішок і не представляє небезпеки, але в рідкісних випадках може стати причиною розвитку інфекційного перитоніту і ентериту. Для людей і собак цей вірус не небезпечний - їм можуть заразитися виключно представники сімейства котячих.

Коронавірус у тварин

У квітні 2020 року в китайському місті Ухань коронавірус знайшли у кішок.

Пізніше випадок захворювання на коронавірус п'ятирічної домашньої кішки зафіксували в Москві.

Пізніше учені з'ясували, що людина здатна передати коронавірус своїм домашнім вихованцям, зокрема – кішкам і собакам. Не виключено, що саме собаки більш сприйнятливі до зараження COVID-19, ніж кішки.

У квітні стало відомо, що на двох звірівницьких фермах в провінції Північний Брабант, на яких вирощують норок, тварини захворіли на коронавірус. Влада Нідерландів обмежила доступ до ферм в якості запобіжного заходу.

Пізніше в Нідерландах зафіксували перший випадок передачі COVID-19 від тварини людині - місцевий фермер заразився від норки.

Читайте також:

viber
кішка собаки ветеринар коронавірус COVID-19 коронавірус новини
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 21 листопада: що не можна робити в день Михайла і як не потрапити в бідуПрикмети на 21 листопада: що не можна робити в день Михайла і як не потрапити в біду Гороскоп на сьогодні 21 листопада 2021: Левам - фатальні помилки, Скорпіонам - розставанняГороскоп на сьогодні 21 листопада 2021: Левам - фатальні помилки, Скорпіонам - розставання Популярний напій - ідеальне добриво для квітів, овочів і фруктів: як застосувати кавову гущуПопулярний напій - ідеальне добриво для квітів, овочів і фруктів: як застосувати кавову гущу Гороскоп на сьогодні 19 листопада 2021: Овнам – віщі сни, Ракам – інтриги, Козерогам - розчаруванняГороскоп на сьогодні 19 листопада 2021: Овнам – віщі сни, Ракам – інтриги, Козерогам - розчарування Купа протипоказань і моторошний склад: від популярного плавленого сирка Дружба залишилася лише назваКупа протипоказань і моторошний склад: від популярного плавленого сирка Дружба залишилася лише назва
05:40

Смачний закусочний торт на Новий рік 2022: готувати всього 20 хвилин

05:30

Від горіхів до в'яленого м'яса: ТОП-20 здорових перекусів для офісу

05:18

Україну атакує потужний циклон: синоптик попередив про несподівану аномаліюВідео

05:05

Як переконатися, що яйця свіжі та ще 6 кухонних лайфхаків, які полегшать ваше життя

04:52

Медик пояснила, до чого призводить тіло повна відмова від цукру

Реклама
04:51

23 листопада церковне свято - День святого Георгія Побідоносця: заборони дня і душевні привітання

04:25

MARUV сплутали з Хюррем-султан в новому денс-відеоВідео

04:18

Newsader. Путін злякається, або Чому велика війна проти України малоймовірнаВідеоблоги

04:14

"Все рвоне": астрологиня назвала рік краху Росії

03:50

Справжнє джерело корисних речовин: 6 причин полюбити цвітну капусту

03:41

З чим їсти гречку для максимальної користі й смаку - відповідь дієтологаВідео

02:17

Вчені склали топ-3 звичок, які продовжують життя

01:56

У мережі з'явилося останнє фото Валерія Гаркаліна

01:55

Пенсіонерам в Україні з грудня збільшать виплати: на кого чекає надбавкаВідео

01:50

Користь чи шкода: вчені з’ясували, як кава і чай впливають на здоров’я людиниВідео

01:47

Захід готовий битися за Україну з Росією: у Міноборони оголосили про рішучий контрудар по МосквіВідео

01:14

Найкращі ідеї для облаштування балкона: як зробити простору зону з мінімальної площіФотоВідео

01:05

Як навести ідеальну чистоту в домі: 10 секретів правильного прибиранняВідео

00:38

Стрибнув на стіл і став зіркою Мережі: у Грузії кіт у прямому ефірі перервав політичне шоуВідео

00:12

Прикмети на 23 листопада: що не можна робити в день Георгія Побідоносця і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
22 листопада, понеділок
23:37

Північний потік-2 стане ударом по Німеччині: Україна попередила Берлін про наслідки запуску трубиВідео

23:18

Актор з найбільшою "чоловічою гідністю в світі" показав свій статевий орган в ефірі ранкового шоуВідео

23:04

Вони приносять біду і злидні: ніколи не даруйте такі подарункиВідео

22:58

Смертельна небезпека віялових відключень електрики: в Одесі можуть загинути люди на кисніВідео

22:41

Загроза вторгнення РФ в Україну: у Москві підтвердили маневри військ і вибухнули звинуваченнямВідео

22:30

Зарплата Зеленського виявилася нижчою, ніж у його прессекретаряВідео

21:46

Харківські патрульні масово звільняються з роботи: названа причинаВідео

21:40

Україна вирішила повністю "перекрити" кордони через гібридний удар Росії по ПольщіВідео

21:05

В Україні різко злетіли ціни на найпопулярніший овочВідео

20:57

Мігранти - атакують, а прикордонники Білорусі прикривають: Польща заявили про тактику нападу на кордонВідео

20:54

У грудні в Україні вдарить міцний мороз і завалить снігомВідео

20:30

Результат кадрових змін: ДП "Гарантований покупець" додатково заробив 200 млн грн від продажу "зеленої" електроенергії

20:04

Била по обличчю і тягала за вухо: на Волині вчителька фізики побила учняВідео

19:49

Крим - Україна і силова операція щодо півострову: у президента Болгарії пояснили різку заяву

19:47

Любовний гороскоп на тиждень 22-28 листопада: Близнюкам - кардинальні зміни, Рибам - обманВідео

19:30

"I Alone Can Fix It": в чому трагедія українських президентівПогляд

19:22

В Україні злетять ціни на хліб до 35 гривеньВідео

19:14

Київ потрапив у ТОП-10 найбільш інстаграмних міст світуВідео

19:07

Гороскоп на завтра 23 листопада 2021: Левам – везіння, Дівам - великий скандал, Козерогам - віщі сниВідео

18:51

Шуфутинський запланував концерт у Києві після відвідин Криму: як його "зустрінуть" прикордонникиВідео

Реклама
18:51

Як в Новий рік 2022 догодити Тигру, щоб він приніс в будинок щастя і благополуччя

18:42

Бонус для Москви і до 100 млрд кубометрів газу до Європи: Україна поставила РФ умову щодо транзитуВідео

18:30

В Україні обрали королеву краси з інвалідністю

18:04

У Києві масово конфіскують автомобілі: хто залишиться без "чотириколісного друга" і чомуВідео

18:03

Синоптики здивували українців аномальною погодою наприкінці листопадаВідео

18:00

Аваков, Шустер та Комаровський зробили фото зі зброєю в руках: у Мережі бурхливо відреагували

17:59

Вінчання, раптове звільнення та несподівана крадіжка: прогноз на картах Таро для Дів на грудень 2021Відео

17:47

Машину розірвало на частини: у Львівській області в страшній аварії загинула 15-річна дівчинкаВідео

17:32

Вакцинація дітей від COVID-19: Комаровський попередив про небезпечну мутаціюВідео

17:31

Магнітні бурі в грудні 2021: прогноз найнебезпечніших днівВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти