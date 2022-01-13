Водохреща-2022: де в Києві можна буде зануритися в ополонку - адреси локацій

Хрещення, обмивання, ополонка / @Orthodox. in. Ukraine

Вже наступної середи, 19 січня, в Україні відзначатимуть свято Водохреща (Йордан). У цьому день традиційно відбуваються святкові богослужіння та освячення води, а одними з найпопулярніших обрядів є водохресні купання, коли люди занурюються в ополонки з крижаною водою.

Для проведення водохресних купань комунальне підприємство "Плесо" облаштувало в Києві 15 локацій, на яких можна буде безпечно зануритися в ополонку.

Список локацій, де на Водохреща можна буде зануритися в ополонку

"Дитяче" на Венеціанському острові в Дніпровському районі. Ця локація стане основною для водохресних купань у Києві. Зокрема, тут облаштували мобільні біотуалети та кабінки для переодягання;

"Венеція" на острові Долобецький у Дніпровському районі;

"Наталка" в затоці Наталка по вулиці Прирічній в Оболонському районі;

"Наталка 2" на території парку;

"Галерна" по вулиці Набережно-Корчуватській у Голосіївському районі;

"Передмістна Слобідка" на Венеціанському острові в Дніпровському районі;

"Тельбін " по вулиці Тичини в Дніпровському районі;

"Веселка" на озері Веселка по вулиці Райдужній у Дніпровському районі;

"Троєщина" по вулиці Оноре де Бальзака в Деснянському районі;

"Пуща-Водиця" на річці Горенка, ставок № 8 в Оболонському районі;

"Вербне" на озері Вербне по вулиці Приозерній в Оболонському районі;

"Центральна" на Трухановому острові в Дніпровському районі;

На озері Йорданське в Оболонському районі;

"Веселка" по вулиці Микільсько-Слобідська, 7 у Дніпровському районі;

"Чорторий" на острові Муромець у Деснянському районі.

Раніше Главред писав про те, що Водохреща Господнє – православне свято, шановане християнами, яке покликане нагадати про обряд Хрещення Ісуса Христа у водах річки Йордан.

Після обряду хрещення на тридцятирічного Ісуса зійшов Святий Дух у вигляді голуба і свідком цьому був Іоанн Хреститель.

Православний календар на січень 2022 нагадає, які церковні свята і пам'ятні дати чекають українців в середині зими.

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