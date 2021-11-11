"Легко сплутати": академік назвав головні симптоми коронавірусу Дельта

Симптоми Дельта штаму коронавірусу / Getty

Новий штам коронавірусу Дельта абсолютно не схожий на попередній, стверджує академік Сергій Комісаренко, пише ТСН.

За словами вченого, цей штам відрізняється особливою агресивністю та іншими симптомами.

Симптоми такі, що COVID-19 легко можна сплутати зі звичайною застудою.

Академік каже, що Дельта сильно скидається на ГРЗ у важкій формі, в зв'язку з чим люди не відразу розуміють, що могли захворіти на коронавірус.

Також не супроводжує хвороба втрата запаху і смаку, а до нежиті приєднується кашель.

Зазначимо, станом на ранок четверга, 11 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 24 747 жителів країни. У тому числі захворіли 1 550 дітей та 462 медпрацівники. За минулі 24 години було госпіталізовано 4778 осіб; летальних випадків - 652; одужали 18 896 осіб.

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